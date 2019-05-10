"العربية للتصنيع" توقع بروتوكولا مع "مياه القاهرة" لتوطين صناعة الطلمبات

كتب زكى القاضى

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية المٌشاركة في تعميق التصنيع المحلي للطلمبات وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لنقل وتوطين التكنولوجيا وزيادة نسب المكون المحلى، مؤكدا تطلع الهيئة للتعاون مع الخبرة العالمية في تنفيذ المشروعات التنموية وزيادة فرص الإستثمار بمصر، جاء هذا خلال توقيع بروتوكول مع شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، لتوفير الطلمبات اللازمة لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة مشروعات التنمية.

وأكد "التراس" علي دعم القيادة السياسية لتعميق التعاون والإستفادة من التكنولوجيا وتبادل الخبرات مع إحدي الدول الصديقة، مشيرًا إلي الإتفاق علي تشكيل تحالف مصري لإنشاء مصنع للطلمبات لتحقيق الإكتفاء الذاتي من الطلمبات لكافة الجهات العاملة في مجال المياه والصرف الصحي وتوفير إحتياجات السوق المصري وتصدير الفائض للسوق العربية والإفريقية.

ذكر "التراس" أن الهيئة العربية للتصنيع تساهم في مكونات التصنيع بنسبة كبيرة علي أن تتعاظم نسبة المساهمة خلال السنوات المقبلة وصولا إلي 100% ، مؤكدا أن فرص عودة الصناعة المصرية لريادتها متاحة الآن في ظل حجم الإنجازات والمشروعات التنموية التي تشهدها مصر.

من جانبه أشاد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي بمجهودات الهيئة العربية للتصنيع لزيادة نسب التصنيع المحلي بمحطات تحلية وتنقية المياه والصرف الصحى، مؤكدا أننا علي أتم الإستعداد لتقديم كافة التسهيلات والتعاون لتحقيق أقصي إستفادة ممكنة من إمكانيات الهيئة لتعميق التصنيع المحلي في هذه الصناعات القومية.

كما أشار مهندس مُصطفي الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة إلي أهمية توحيد الجهود مع الهيئة العربية للتصنيع وغيرها من الجهات الصناعية والبحثية لزيادة نسب التصنيع المحلي وتقليل الواردات وفقا لأعلي معايير الجودة والمواصفات العالمية.