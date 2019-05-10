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العثور على جثة طفل مصرى فى حقل قصب بإيطاليا بعد اختفائه

الجمعة، 10 مايو 2019 02:45 م
العثور على جثة طفل مصرى فى حقل قصب بإيطاليا بعد اختفائه عمر جبر
كتبت فاطمة شوقى
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قالت وكالة "ليجو" الإيطالية إنه تم العثور على جثة صبى يبلغ من العمر 17 عاما، ويسمى عمر جبر، ميتا، أمس فى حقل قصب بجانب نهر أدا بين كالوزيوكورت وأولجيناتى، فى مقاطعة ليكو، وذلك بعد أن اختفى عمر من منزله يوم الاثنين الماضى ومنذ ذلك الحين لم ترد أى أخبار عنه.

وأشارت إلى أن عمر ولد فى إيطاليا لأبوين مصريين ومقيم مع أسرته فى مونتيفيكيا، فى منطقة ليكو، وقد شوهد لآخر مرة فى محطة كالوزيوكورت.

ووفقا للتحقيقات فإن عمر يتلقى مكالمات هاتفية من فتاة تدعى سارة يوميا ورسائل تحتوى على صور توابيت.

وقد أبلغ الوالدان عن الاختفاء، وبدأ كلا من الشرطة المحلية والحماية المدنية عملية البحث، حتى أمس شاهدت مروحية رجال الإطفاء التى حلقت فوق المنطقة للبحث عن الطالب، وجوده فى حقل قصب.

وللتأكد من أسباب الوفاة، خاصة أنه يمكن أن يكون انتحارًا، أو أنه قابل شخصًا ما، فإن التحقيقات لا تزال مستمرة حتى تصل إلى أسباب هذا الموت المأساوى الذى صدم أصدقاء وأقارب وزملاء المدرسة من العمر 17 عاما، الذين حضروا المدرسة الثانوية الثانية للعلوم التطبيقية فى مدرسة لورنزو روتا الثانوية.


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