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العثور على جثة رجل داخل حقيبتين بالأسكندرية.. والمباحث تكثف البحث عن الجانى

الجمعة، 10 مايو 2019 11:45 ص
العثور على جثة رجل داخل حقيبتين بالأسكندرية.. والمباحث تكثف البحث عن الجانى جثة - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
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عثرت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية على جثة مجهولة لرجل مقطعة لأجزاء داخل حقيبتين بقرية حوض 13 بمنطقة المنتزه شرقي الإسكندرية، وتكثف مباحث الإسكندرية جهودها لكشف ملابسات الحادث وضبط الجانى.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة ثالث المنتزه، من شرطة النجدة يفيد بعثور أهالي قرية حوض 13 على جثة رجل مجهول، ما أثار حالة من الذعر بين المواطنين.
 
انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثالث المنتزه إلى موقع الحادث.
 
وتبين من الفحص وجود جثة رجل مجهول في العقد السادس من العمر مقطعة الأوصال وموزعة داخل حقيبتين ملقاة بجوار ترعة حوض 13 بدائرة القسم.
 
وتم تشكيل فريق بحث لكشف هوية الجثة وضبط الجناة وتم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف بكوم الدكة، وتحرر محضر بقسم شرطة ثالث المنتزه بالواقعة.
وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثة وأخذ عينة من الحمض النووي "DNA" لكشف هويتها وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
 
 
 
 
 
 

 

 


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