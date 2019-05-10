العثور على جثة رجل داخل حقيبتين بالأسكندرية.. والمباحث تكثف البحث عن الجانى

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة ثالث المنتزه، من شرطة النجدة يفيد بعثور أهالي قرية حوض 13 على جثة رجل مجهول، ما أثار حالة من الذعر بين المواطنين.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثالث المنتزه إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص وجود جثة رجل مجهول في العقد السادس من العمر مقطعة الأوصال وموزعة داخل حقيبتين ملقاة بجوار ترعة حوض 13 بدائرة القسم.

وتم تشكيل فريق بحث لكشف هوية الجثة وضبط الجناة وتم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف بكوم الدكة، وتحرر محضر بقسم شرطة ثالث المنتزه بالواقعة.

وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثة وأخذ عينة من الحمض النووي "DNA" لكشف هويتها وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.