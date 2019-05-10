video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 10 مايو 2019 10:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الصين تأسف لزيادة واشنطن التعريفات الجمركية وتؤكد: سنتخذ إجراءات مضادة

الجمعة، 10 مايو 2019 09:20 ص
الصين تأسف لزيادة واشنطن التعريفات الجمركية وتؤكد: سنتخذ إجراءات مضادة رئيس الصين وترامب
أ ش أ
إضافة تعليق

أعربت الصين اليوم الجمعة عن أسفها الشديد إزاء قيام الولايات المتحدة بزيادة التعريفات الجمركية، مؤكدة أنها "ستضطر إلى اتخاذ الإجراءات المضادة اللازمة" فى مواجهة هذه التعريفات.

 

وذكر وفد الصين المتواجد فى واشنطن برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة الصينى (مجلس الوزراء) "ليو خه" للمشاركة فى الجولة الـ 11 من المحادثات التجارية رفيعة المستوى –فى بيان اليوم /الجمعة/- أن الصين "تأسف أسفا شديدا" إزاء قيام الولايات المتحدة بزيادة التعريفات الجمركية على ما قيمته 200 مليار دولار من البضائع الصينية، رافعة بذلك نسبة التعريفات من 10 إلى 25%.

 

 

وأضاف الوفد أن الصين "ستضطر إلى اتخاذ الإجراءات المضادة اللازمة" فى مواجهة زيادة التعريفات الجمركية من جانب الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه مع استمرار هذه الجولة من المحادثات، تأمل الصين أن تتمكن الولايات المتحدة من التقاء الصين فى منتصف الطريق، وأن يبذل الجانبان جهودا مشتركة لحل المشكلات القائمة من خلال التعاون والتشاور.

 


وكان نائب رئيس مجلس الدولة الصينى "ليو خه" وصل إلى واشنطن أمس /الخميس/ لحضور الجولة الـ11 من المشاورات الاقتصادية والتجارية رفيعة المستوى مع الجانب الأمريكي. وقال –عقب وصوله- إنه جاء إلى واشنطن بكل صدق، وأنه فى ظل الظروف الخاصة الحالية يأمل فى الدخول فى تبادلات عقلانية وصريحة مع الجانب الأمريكي، معتبرا أن زيادة التعريفات الجمركية ليست حلا للمشكلات، وأن ذلك يلحق الضرر بالصين والولايات المتحدة والعالم بأسره.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليوم.. زيادة الرسوم الأمريكية على بضائع صينية بمئات المليارات تدخل حيز التنفيذ

ترودو وترامب يناقشان العلاقات مع الصين واتفاقية التجارة الحرة الجديدة

الصين توجه رسالة لأمريكا: لا تستهينوا بقدرة الآخرين على الحكم

الولايات المتحدة سترفع الرسوم على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار

كيف سيؤثر النزاع التجارى بين أمريكا والصين على أسعار النفط؟

أمريكا

الصين

أخبار الصين

أخبار أمريكا

العقوبات الأمريكية

التجارة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 / 5 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 / 5 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

كيف فضح "عائض القرنى" المتطرفين وداعميهم.. خبراء خليجيون: اعتذاره عن ممارسات "الصحوة " كشفت أدوار أنقرة والدوحة وجماعة الإخوان فى نشر الفتن .. كاتب سعودى: نريد دروس معلنة عن أخطاء المرحلة السابقة

كيف فضح "عائض القرنى" المتطرفين وداعميهم.. خبراء خليجيون: اعتذاره عن ممارسات "الصحوة " كشفت أدوار أنقرة والدوحة وجماعة الإخوان فى نشر الفتن .. كاتب سعودى: نريد دروس معلنة عن أخطاء المرحلة السابقة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

فيديو جراف..الانتهاء من 51 مشروعا بقيمة 1.2 مليار جنيه بـ 5 محافظات

فيديو جراف..الانتهاء من 51 مشروعا بقيمة 1.2 مليار جنيه بـ 5 محافظات

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة