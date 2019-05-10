الصين تأسف لزيادة واشنطن التعريفات الجمركية وتؤكد: سنتخذ إجراءات مضادة

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أعربت الصين اليوم الجمعة عن أسفها الشديد إزاء قيام الولايات المتحدة بزيادة التعريفات الجمركية، مؤكدة أنها "ستضطر إلى اتخاذ الإجراءات المضادة اللازمة" فى مواجهة هذه التعريفات.

وذكر وفد الصين المتواجد فى واشنطن برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة الصينى (مجلس الوزراء) "ليو خه" للمشاركة فى الجولة الـ 11 من المحادثات التجارية رفيعة المستوى –فى بيان اليوم /الجمعة/- أن الصين "تأسف أسفا شديدا" إزاء قيام الولايات المتحدة بزيادة التعريفات الجمركية على ما قيمته 200 مليار دولار من البضائع الصينية، رافعة بذلك نسبة التعريفات من 10 إلى 25%.

وأضاف الوفد أن الصين "ستضطر إلى اتخاذ الإجراءات المضادة اللازمة" فى مواجهة زيادة التعريفات الجمركية من جانب الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه مع استمرار هذه الجولة من المحادثات، تأمل الصين أن تتمكن الولايات المتحدة من التقاء الصين فى منتصف الطريق، وأن يبذل الجانبان جهودا مشتركة لحل المشكلات القائمة من خلال التعاون والتشاور.



وكان نائب رئيس مجلس الدولة الصينى "ليو خه" وصل إلى واشنطن أمس /الخميس/ لحضور الجولة الـ11 من المشاورات الاقتصادية والتجارية رفيعة المستوى مع الجانب الأمريكي. وقال –عقب وصوله- إنه جاء إلى واشنطن بكل صدق، وأنه فى ظل الظروف الخاصة الحالية يأمل فى الدخول فى تبادلات عقلانية وصريحة مع الجانب الأمريكي، معتبرا أن زيادة التعريفات الجمركية ليست حلا للمشكلات، وأن ذلك يلحق الضرر بالصين والولايات المتحدة والعالم بأسره.