السمكرى ترك عمله وتخصص فى سرقة التوك توك فى المطرية

كتب كريم صبحى

"احترفت السرقة منذ سنوات طويلة، وتخصصت فى الاستيلاء على مركبات التوك توك، لسهولة السيطرة على سائقيها، وسهولة بيعها، خاصة، وأنها لا تحمل أى أوراق أو تراخيص، فضلا عن تشابهها وسهولة تغيير معالمها".

بهذه الكلمات، اعترف سمكرى سيارات، أمام نيابة المطرية، فقررت حبسه احتياطيا، وأحالته مؤخرا إلى محكمة الجنايات، لمحاكمته، بتهمتى السرقة بالإكراه وحيازة سلاح نارى.

واعترف المتهم فى التحقيقات، أنه أشراف على تكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة "التوك توك"، من السائقين بالإكراهن بعد تهديدهم بالسلاح النارى، ثم بيع المركبات المسروقة بثمن بخس.

وألقى رجال مباحث المطرية، القبض على "أحمد. ع.ف" 29 سنة، "سمكرى سيارات"، سابق اتهامه فى (7) قضايا آخرهم حيازة مخدرات وبحوزته سلاح نارى " فرد خرطوش عيار 12 مم وطلقة من ذات العيار وفارغ طلقة.

وبفحص سجل المتهم تبين تورطة فى سرقة دراجة بخارية مركبة" توك توك "من أشرف.ل.ى" 41 سنة، "سمكرى سيارات" ومقيم بمنطقة الخصوص فى القليوبية بالإكراه وتحت تهديد السلاح النارى المضبوط بحوزته.

وبسؤال المجنى عليه قرر أنه حال سيره استوقفه المتهم واستولى على الدراجة البخارية عقب إطلاق عيار من السلاح المضبوط بحوزته.