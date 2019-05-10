الدولار يفقد 4 قروش خلال أول أسبوع فى رمضان.. ويتراجع لـ17.08 جنيه

كتب هانى الحوتى

فقد سعر الدولار، نحو 4 قروش أمام الجنيه خلال أول أسبوع فى رمضان، ليتراجع سعر الأخضر إلى 17.08 جنيها للشراء، و17.18 جنيه للبيع فى البنك المركزى المصرى، ليواصل الدولار انخفاضه أمام الجنيه.

وفقد سعر الدولار نحو 13 قرشاً أمام الجنيه المصرى خلال شهر إبريل الماضى، وذلك فى ظل زيادة المعروض نتيجة تحسن موارد العملة الأجنبية فى مصر.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 17.08 جنيه للشراء 17.08 جنيه للشراء

17.18 جنيه للبيع



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 17.07 جنيه للشراء

17.17 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر 17.07 جنيه للشراء

17.17 جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك القاهرة 17.07 جنيه للشراء

17.17 جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 17.15 جنيه للشراء

17.22 جنيه للبيع



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 17.06 جنيه للشراء

17.16 جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 17.08 جنيه للشراء

17.18 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك عودة 17.07 جنيه للشراء

17.17 جنيه للبيع