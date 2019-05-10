الدولار يفقد 4 قروش خلال أول أسبوع فى رمضان.. ويتراجع لـ17.08 جنيه

فقد سعر الدولار، نحو 4 قروش أمام الجنيه خلال أول أسبوع فى رمضان، ليتراجع سعر الأخضر إلى 17.08 جنيها للشراء، و17.18 جنيه للبيع فى البنك المركزى المصرى، ليواصل الدولار انخفاضه أمام الجنيه.
وفقد سعر الدولار نحو 13 قرشاً أمام الجنيه المصرى خلال شهر إبريل الماضى، وذلك فى ظل زيادة المعروض نتيجة تحسن موارد العملة الأجنبية فى مصر.
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى17.08 جنيه للشراء
17.18 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى17.07 جنيه للشراء
17.17 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك مصر17.07 جنيه للشراء
17.17 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك القاهرة17.07 جنيه للشراء
17.17 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى17.15 جنيه للشراء
17.22 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib17.06 جنيه للشراء
17.16 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية17.08 جنيه للشراء
17.18 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك عودة17.07 جنيه للشراء
17.17 جنيه للبيع
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