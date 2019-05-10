الدفاع الجزائرية تعلن تدمير 5 مخابئ للجماعات الإرهابية شمالى البلاد

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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الجمعة تدمير 5 مخابئ للجماعات الإرهابية والعثور على جثة إرهابى مطلوب بولاية عين الدفلى (شمال).

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية أنه "فى إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط واسعة بمنطقة واد القصب، بولاية عين الدفلى عثرت مفرزة (دورية) للجيش أمس على جثة إرهابى كانت مدفونة بالقرب من أحد مخابئ الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى كشف وتدمير 5 مخابئ للإرهابيين و7 قنابل مضادة للأفراد و5 قنابل مضادة للعربات و3 قنابل تقليدية الصنع، بالإضافة إلى 300 كيلوجرام من المواد الغذائية".



وأشار البيان إلى أن قوات الجيش فى تمنراست وجانت (جنوب) أوقفت 18 منقبا عن الذهب وضبطت شاحنة و7 مولدات كهربائية و9 مطارق ضغط و12 قنطارا من خليط الحجارة وخام الذهب، فيما أحبطت مفارز أخرى محاولات تهريب 3500 لتر من الوقود بتندوف (غرب)، بالإضافة إلى أكثر من 6300 لتر وقود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف (شرق(.



وأضاف البيان أن عناصر الدرك الوطنى (تابع للجيش) بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطنى بتمنراست (جنوب) أوقفوا 105 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات أفريقية، فى حين تم توقيف 17 مهاجرا آخرين من جنسيات مختلفة بتلمسان (شمال غرب).