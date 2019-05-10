الحكومة الهندية تفتح تحقيقاً فى غرق غواصة نووية نسى طاقمها غلق الباب

كتب- هاشم الفخرانى

تجرى الحكومة الهندية تحقيقاً موسعاً فى حادث غرق غواصة نووية تبلغ قيمتها قرابة 3 مليارات دولار، بعدما نسى طاقمها غلق أحد أبوابها.

وذكرت شبكة سكاى نيوز أن أول غواصة نووية هندية خرجت عن الخدمة إثر تعرضها لأضرار جسيمة منذ أشهر، جراء ما اعتبره خبراء "خطأ بشريا فادحا".

وذكر المصدر، أن الخطأ هو عدم سد أحد الأبواب والفتحات ودخول المياه إلى مقصورة دفع الغواصة "آي إن إس آريهانت"، التي تصل تكلفتها إلى 2.9 مليار دولار.

وأضافت الشبكة أن فتحة في الجزء الخلفي تم تركها مفتوحة عن طريق الخطأ حين كانت الغواصة في المرفأ، فى فبراير 2017، وفى مرحلة لاحقة، خضعت المركبة لعمليات إصلاح وتنظيف تطلبت عدة أنابيب.

ولجأت السلطات الهندية إلى استبدال الأنابيب لأنها شكت فى أن تكون مياه البحر المالحة قد أحدثت ضررا كبيرا، لا سيما أن الأنابيب تحتوى على مياه مبردة ومضغوطة تمر من وإلى مفاعل السفينة، الذى تبلغ طاقته 83 ميجاوات.

وسبب الحادث حرجا للقوات الهندية، لأن الأمر يتعلق بغواصة هجومية تم تعديلها حتى تصبح قادرة على استيعاب مجموعة متنوعة من الصواريخ الباليستية.