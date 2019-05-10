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الأرصاد: غداً ارتفاع الحرارة 6 درجات.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الجمعة، 10 مايو 2019 01:49 م
الأرصاد: غداً ارتفاع الحرارة 6 درجات.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة درجات الحرارة - أرشيفية
كتب ــ أسامة عبد الحميد
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدًا السبت ، ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على أقصى الغرب لتكون مثيرة للأتربة.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة.


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