video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 10 مايو 2019 08:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: اليوم طقس لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة

الجمعة، 10 مايو 2019 08:00 ص
الأرصاد: اليوم طقس لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلاً على كافة الأنحاء.
 

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والغردقة كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهى خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهى معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية. 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: 

الصغرى العظمى 

القاهرة 16 26 
شبين الكوم 16 26 
طنطا 15 23 
دمنهور 16 23 
الإسكندرية 16 23 
بلطيم 17 22 
مطروح 12 23 
السلوم 10 25 
سيوة 12 27 
بورسعيد 17 24 
دمياط 17 24 
الزقازيق 17 27 
الاسماعيلية 14 26 
السويس 16 25 
العريش 14 21
رفح 14 21 
رأس سدر 16 28
نخل 12 25
نويبع 20 27
طابا 14 27
كاترين 09 23
الطور 17 28
شرم الشيخ 19 28
الغردقة 18 31 
مرسى علم 18 32
الفيوم 15 27 
بنى سويف 15 27
المنيا 15 28 
أسيوط 15 29
سوهاج 19 30
قنا 19 31 
الأقصر 18 32 
أسوان 21 33
أبوسمبل 20 33
الوادى الجديد 14 31
شلاتين 20 28 
ابو رماد 21 29
حلايب 22 25 
رأس حدربة 21 26 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى: 

الصغرى العظمى 

مكة المكرمة 28 40
المدينة 22 37
الرياض 24 37
المنامة 28 34 
أبوظبى 28 38 
الدوحة 28 37 
الكويت 24 37 
دمشق 06 23 
بيروت 14 22
عمان 08 22 
القدس 11 20 
غزة 13 22
بغداد 17 30 
مسقط 30 34
صنعاء 11 27 
الخرطوم 28 41
طرابلس 16 24
تونس 16 27 
الجزائر 15 22 
الرباط 14 24 
نواكشوط 22 36 


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: 

الصغرى العظمى 

أنقرة 05 18
اسطنبول 13 20
إسلام آباد 22 36 
نيودلهى 26 42 
جاكرتا 25 33 
بكين 14 30 
كوالالمبور 25 34
طوكيو 14 25 
أثينا 14 24
روما 10 22 
باريس 08 17
مدريد 12 26 
برلين 08 16
لندن 07 14 
مونتريال 03 12
موسكو 11 20
نيويورك 12 20 
واشنطن 15 24


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجو بديع.. أعرف توقعات طقس "الويك إند" خامس يوم رمضان × 13 معلومة

طقس الغد معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة

أجواء ربيعية خلال الـ48 ساعة المقبلة رابع وخامس أيام رمضان.. الأرصاد: طقس معتدل على الوجه البحرى والقاهرة مائل للبرودة ليلا.. وتكشف: درجات الحرارة أقل من المعدل بـ4 درجات.. وتحذر من تخفيف الملابس أثناء الليل

طقس الغد مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 25 درجة

الأرصاد

حالة الجو

حالة الطقس

الطقس

درجات الحرارة

درجة الحرارة

أمطار

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 / 5 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 / 5 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

كيف فضح "عائض القرنى" المتطرفين وداعميهم.. خبراء خليجيون: اعتذاره عن ممارسات "الصحوة " كشفت أدوار أنقرة والدوحة وجماعة الإخوان فى نشر الفتن .. كاتب سعودى: نريد دروس معلنة عن أخطاء المرحلة السابقة

كيف فضح "عائض القرنى" المتطرفين وداعميهم.. خبراء خليجيون: اعتذاره عن ممارسات "الصحوة " كشفت أدوار أنقرة والدوحة وجماعة الإخوان فى نشر الفتن .. كاتب سعودى: نريد دروس معلنة عن أخطاء المرحلة السابقة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

فيديو جراف..الانتهاء من 51 مشروعا بقيمة 1.2 مليار جنيه بـ 5 محافظات

فيديو جراف..الانتهاء من 51 مشروعا بقيمة 1.2 مليار جنيه بـ 5 محافظات

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة