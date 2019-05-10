اعترافات لصوص التجمع : هددنا الضحايا بأسلحة بيضاء ليسلمونا متعلقاتهم

كتب أحمد حسنى

"كونا عصابة للسرقة بالإكراه وبعد عدة جرائم ناجحة سقطنا فى قبضة رجال الشرطة بالتجمع الخامس" بهذه الكلمات اعترف 3 عاطلين أمام نيابة القاهرة الجديدة، وأقروا باحترافهم سرقة المواطنين بالإكراه بعد تكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب هذا النوع من الجرائم.

وكشف المتهمون "نور. م"، "عصام. ع"، "محمود. م"، عاطلين، استخدامهم أسلحة بيضاء فى تهديد ضحاياهم حتى يرضخوا ويسلموهم متعلقاتهم دون مقاومة كما أرشدوا عن بعض المسروقات التى تحصلوا عليها من الضحايا فقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت مزيد من التحريات عن سوابقهم وضحاياهم المجهولين.

بدأت القضية بتلقى قسم شرطة التجمع الخامس، عدة بلاغات من مواطنين بتعرضهم للسرقة بالإكراه على يد مجهولين، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم اعترفوا بارتكاب وقائع السرقة، فتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.