video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 10 مايو 2019 07:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

اعترافات لصوص التجمع : هددنا الضحايا بأسلحة بيضاء ليسلمونا متعلقاتهم

الجمعة، 10 مايو 2019 06:00 ص
اعترافات لصوص التجمع : هددنا الضحايا بأسلحة بيضاء ليسلمونا متعلقاتهم سرقة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق

"كونا عصابة للسرقة بالإكراه وبعد عدة جرائم ناجحة سقطنا فى قبضة رجال الشرطة بالتجمع الخامس" بهذه الكلمات اعترف 3 عاطلين أمام نيابة القاهرة الجديدة، وأقروا باحترافهم سرقة المواطنين بالإكراه بعد تكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب هذا النوع من الجرائم.

وكشف المتهمون "نور. م"، "عصام. ع"، "محمود. م"، عاطلين،  استخدامهم أسلحة بيضاء فى تهديد ضحاياهم حتى يرضخوا ويسلموهم متعلقاتهم دون مقاومة كما أرشدوا عن بعض المسروقات التى تحصلوا عليها من الضحايا فقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت مزيد من التحريات عن سوابقهم وضحاياهم المجهولين.

بدأت القضية بتلقى قسم شرطة التجمع الخامس، عدة بلاغات من مواطنين بتعرضهم للسرقة بالإكراه على يد مجهولين، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم اعترفوا بارتكاب وقائع السرقة، فتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جهود مكثفة لكشف ملابسات سرقة أجهزة الكترونية من داخل محل فى المقطم

فيديو..لحظة سقوط المتهمين بسرقة أكثر من 12 مليون جنيه بالشيخ زايد

سرقة

سرقة بالاكراه

نيابة القاهرة الجديدة

حبس

حوادث

حوادث اليوم

حوادث وقضايا

اخبار الحوادث اليوم

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
إنفوجراف.. أهم مؤشرات الإصلاح الاقتصادى حتى الربع الثالث من العام المالى الحالى

إنفوجراف.. أهم مؤشرات الإصلاح الاقتصادى حتى الربع الثالث من العام المالى الحالى

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 / 5 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 / 5 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

كيف فضح "عائض القرنى" المتطرفين وداعميهم.. خبراء خليجيون: اعتذاره عن ممارسات "الصحوة " كشفت أدوار أنقرة والدوحة وجماعة الإخوان فى نشر الفتن .. كاتب سعودى: نريد دروس معلنة عن أخطاء المرحلة السابقة

كيف فضح "عائض القرنى" المتطرفين وداعميهم.. خبراء خليجيون: اعتذاره عن ممارسات "الصحوة " كشفت أدوار أنقرة والدوحة وجماعة الإخوان فى نشر الفتن .. كاتب سعودى: نريد دروس معلنة عن أخطاء المرحلة السابقة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

فيديو جراف..الانتهاء من 51 مشروعا بقيمة 1.2 مليار جنيه بـ 5 محافظات

فيديو جراف..الانتهاء من 51 مشروعا بقيمة 1.2 مليار جنيه بـ 5 محافظات

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة