video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 10 مايو 2019 11:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع سعر اليورو 0.01% واتجاه لتحقيق ثانى مكسب أسبوعى

الجمعة، 10 مايو 2019 10:50 ص
ارتفاع سعر اليورو 0.01% واتجاه لتحقيق ثانى مكسب أسبوعى اليورو
رويترز
إضافة تعليق
ارتفع اليورو، اليوم الجمعة، ويتجه صوب تحقيق ثانى مكسب أسبوعى على التوالى، بفعل تنامى المخاوف من أن أى تصاعد فى النزاع التجارى بين الولايات المتحدة والصين سيجبر صانعى السياسات الأمريكيين على خفض أسعار الفائدة.
 
ودخلت زيادة للرسوم الجمركية أمر بها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من عشرة إلى 25% على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار حيز التنفيذ اليوم الجمعة، وقالت بكين إنها سترد، ويواصل الجانبان إجراء محادثات فى محاولة أخيرة لإنقاذ اتفاق تجارى.
 
وبينما يعود مسئولون أمريكيون وصينيون إلى مائدة التفاوض فى وقت لاحق اليوم، زاد المستثمرون بقوة الرهان على خفض أسعار الفائدة الأمريكية إذ تتوقع الأسواق حاليا بالكاد زيادة واحدة فى أسعار الفائدة بحلول نهاية 2019.
 
وارتفع اليورو 0.1% إلى 1.1220 دولار اليوم ويتجه صوب الارتفاع للأسبوع الثانى على التوالى.
 
وارتفع مؤشر الدولار الذى يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية من بينها اليورو، قليلا إلى 97.43.
 
لكن التوترات التجارية لم تؤثر بصفة عامة سوى بشكل محدود على أسواق الصرف الأجنبى مع ارتفاع الأصول التى تُعتبر فى العادة ملاذا آمنا مثل الين اليابانى 1.2 بالمئة فقط هذا الأسبوع.
 
وتماسك الجنيه الإسترلينى حول مستوى 1.30 دولار بعد أن واصل تكبد بعض الخسائر هذا الأسبوع قبل بيانات الناتج المحلى الإجمالى البريطانى للربع الأول من العام، والذى من المتوقع أن ينمو 0.5% مقارنة مع 0.3% فى الربع السابق.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سعر اليورو اليوم الخميس 9-5-2019 وتباين العملة الأوروبية بالبنوك

سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 8-5-2019

أسهم أوروبا تغلق منخفضة بعد خفض توقعات النمو فى منطقة اليورو

سعر اليورو اليوم الاثنين 6-5-2019 وانخفاض العملة الأوروبية أمام الجنيه

سعر اليورو اليوم الأحد 5-5-2019 وتباين العملة الأوروبية بين البنوك

سعر اليورو

اليورو

يورو

اسعار اليورو

الحرب التجارية

منطقة اليورو

ترامب

الصين

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 / 5 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 / 5 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

كيف فضح "عائض القرنى" المتطرفين وداعميهم.. خبراء خليجيون: اعتذاره عن ممارسات "الصحوة " كشفت أدوار أنقرة والدوحة وجماعة الإخوان فى نشر الفتن .. كاتب سعودى: نريد دروس معلنة عن أخطاء المرحلة السابقة

كيف فضح "عائض القرنى" المتطرفين وداعميهم.. خبراء خليجيون: اعتذاره عن ممارسات "الصحوة " كشفت أدوار أنقرة والدوحة وجماعة الإخوان فى نشر الفتن .. كاتب سعودى: نريد دروس معلنة عن أخطاء المرحلة السابقة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

فيديو جراف..الانتهاء من 51 مشروعا بقيمة 1.2 مليار جنيه بـ 5 محافظات

فيديو جراف..الانتهاء من 51 مشروعا بقيمة 1.2 مليار جنيه بـ 5 محافظات

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة