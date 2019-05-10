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الجمعة، 10 مايو 2019 10:38 م
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ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 3 مليارات جنيه الأسبوع الماضى

الجمعة، 10 مايو 2019 10:00 م
ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 3 مليارات جنيه الأسبوع الماضى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 3 مليارات جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 513 مليون ورقة منفذة على 69 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 1.4 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 147 مليون ورقة منفذة على 24 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى. 

أما بورصة النيل فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 10.2 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 3.6 مليون ورقة منفذة على 251 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 88.67% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 11.33%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 1.6 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 338.7 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 40.9 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 912.8 مليون جنيه، بحجم تداول 132.3 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 19.4 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 2.5 مليار جنيه بحجم تداول 470.97 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 60.3 ألف عملية.

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