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إيفاد 7 أئمة للعمل بالمراكز الإسلامية بأمريكا الجنوبية وأستراليا

الجمعة، 10 مايو 2019 08:43 م
إيفاد 7 أئمة للعمل بالمراكز الإسلامية بأمريكا الجنوبية وأستراليا أئمة المساجد - أرشيفية
كتب إسماعيل رفعت
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يبدأ عدد من أئمة المساجد المصرية رحلة إيفاد إلى عدد من دول العالم للعمل بالمراكز الإسلامية هناك، من بين هؤلاء الأئمة الشيخ طه سعدى إبراهيم حامد إمام وخطيب بأسوان للعمل بالمركز الإسلامى بونتوفيهو فنزويلا.

ويتم إيفاد الشيخ محمد عبد النعيم عبد الباسط سلطان إمام وخطيب بأسيوط للعمل بمسجد خالد بن الوليد التابع لجمعية جسر السلام الإسلامية مدريد إسبانيا، والشيخ جمال عبد الإمام خليل حسين إمام وخطيب بأسيوط للعمل بالجمعية الخيرية الإسلامية بمدينة التوباتية ساوباولو البرازيل.

وتم تجديد إيفاد الشيخ عماد عبد الفتاح العبد موسى إمام وخطيب بالمنوفية للعمل بالمركز الإسلامى الجنوبى بمدينة التيجرى فنزويلا، والشيخ أحمد محمد محمد ريان إمام وخطيب بالإسكندرية للعمل بمسجد بلال بن رباح التابع للمركز الثقافى الإسلامى بحى ليفربول سيدنى إستراليا، والشيخ السيد عصمت شرف الدين إمام وخطيب بكفر الشيخ للعمل بالمركز الإسلامى المصرى دار السلام تنزانيا، والشيخ نصر نصر أبو اليزيد هرماش إمام وخطيب بكفر الشيخ للعمل بالمركز الإسلامى المصرى دار السلام تنزانيا.


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دار السلام

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