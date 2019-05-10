إنفوجراف.. كل ما تريد معرفته عن خطة تطوير 25 شركة غزل ونسيج

تمتلك الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس 25 شركة غزل ونسيج بجانب 7 شركات حليج وتجارة أقطان، وقاربت الشركة على الانتهاء من بدء أكبر عملية تطوير وتحديث وهيكلة فى تاريخ القطاع بتكلفة 25 مليار جنيه .. اعرف كل التفاصيل عن خطة التطوير.
1- فى يناير 2016 تم توقيع عقد تطوير الشركات مع مكتب وارنر الاستشاري الأمريكى.
2- وقع العقد الدكتور أحمد مصطفى رئيس القابضة للقطن والغزل والنسيج، مع قسطنطين روبنسون رئيس شركة وارنر، وكانت مدته 10 أشهر.
3- تم تمديد العقد وتوسيع صلاحيات المكتب الاستشاري حتى الآن.
4- ارتفعت تكلفة تطوير الشركات من 4 مليارات جنيه إلى 25 مليار جنيه .
5- استقر خبراء وارنر على نقل شركات كاملة من أماكنها وبناء مصانع جديدة فى صورة مجمعات.
6- تم الاستقرار على تحديث المحالج عن طريق شركة هندية وسيتم بناء 11 محلجا جديدًا.
7- تمتلك القابضة وشركاتها التابعة 3.6 مليون متر مربع أراضى 43 مليار جنيه، سيتم استخدامها لتمويل خطة التطوير التى تتكلف نحو 1.1 مليار دولار .
8- أول خطوة للتطوير تمت بعد الاتفاق النهائى على توريد ماكينات للمصانع بقيمة 10 مليارات جنيه.
9- تم الاتفاق على إنشاء 3 مجمعات فى المحلة وحلوان وكفر الدوار ودمج الشركات فيها .
10- سيتم تدريب واسع للعمالة مع فتح باب المعاش المبكر لخفض النفقات.
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