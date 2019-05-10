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إعلان أرقام الجلوس غدًا.. تعرف على أخر استعدادات امتحانات الثانوية العامة 2019

الجمعة، 10 مايو 2019 09:00 ص
إعلان أرقام الجلوس غدًا.. تعرف على أخر استعدادات امتحانات الثانوية العامة 2019 طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين
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يرصد "اليوم السابع"، أبرز الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة 2019، فى عدة خطوات كما يلى:
 

  1. إعلان أرقام جلوس الطلاب يوم السبت إلكترونيًا.
  2. الطلاب يتسلمون أرقام الجلوس من المدارس الاسبوع المقبل.
  3. انتهاء وضع أسئلة الامتحانات والبدء فى طباعتها.
  4. تشكيل الكنترولات ولجان الإدارة واختيار رؤساء لجان السير.
  5. وضع خطة نقل الأسئلة إلى المحافظات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  6. حصر أعداد الطلاب المتقدمين للامتحانات والذى وصل إلى 680 ألف طالب وطالبة.
  7. بدء تجهيز استراحات المراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان فى المحافظات المختلفة.

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