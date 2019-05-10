إعلان أرقام الجلوس غدًا.. تعرف على أخر استعدادات امتحانات الثانوية العامة 2019

يرصد "اليوم السابع"، أبرز الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة 2019، فى عدة خطوات كما يلى:
- إعلان أرقام جلوس الطلاب يوم السبت إلكترونيًا.
- الطلاب يتسلمون أرقام الجلوس من المدارس الاسبوع المقبل.
- انتهاء وضع أسئلة الامتحانات والبدء فى طباعتها.
- تشكيل الكنترولات ولجان الإدارة واختيار رؤساء لجان السير.
- وضع خطة نقل الأسئلة إلى المحافظات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- حصر أعداد الطلاب المتقدمين للامتحانات والذى وصل إلى 680 ألف طالب وطالبة.
- بدء تجهيز استراحات المراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان فى المحافظات المختلفة.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة