إشارة مرور.. تعرف على أهميتها بالطرق وكيفية التقليل من الحوادث

كتب عبد الرحمن سيد

تكمن أهمية إشارات المرور على الطرق لتخفيف الأضرار عن سائقى السيارات، ومنعا وقوع الحوادث التى تتكرر على المحاور، ونبرز أهمية الإشارات فى النقاط التالية:

- التقليل من حوادث المرور

تساعد إشارات المرور في التقليل من حوادث المرور، حيث تعتبر إشارات المرور جزء لا يُستغنى عنه في نظم الطرق الحديثة، وفي حال اتباعها بشكل صحيح يمكنها من توفير السفر الآمن والمريح على الطرق والحد من الحوادث وتقليل التأخر غير المرغوب.

- تحسين حركة المرور

تعتبر إشارات المرور أجهزة قيمة للتحكم في حركة مرور المركبات والمشاة، ومن أهم المزايا التي توفرها إشارات المرور و تنظيم حركة مرور منتظمة مع زيادة قدرة التعامل مع حركة المرور في تقاطعات الشوارع في حالة استخدام التخطيطات المادية والتحكمية المناسبة. توفير حركة مرور مستمرة أو شبه مستمرة بسرعة محددة في مسارات محددة.

- التحكم في حركة المرور الكثيفة للسماح بمرور الأنواع الأخرى من المركبات والمشاة

حيث يتم التحكم فيها بشكل دائما لمنع الحوادث و التحكم بالتقاطعات المرورية و تساعد إشارات المرور في التحكم بالتقاطعات المرورية حيث تقوم بنقل إشارات لما يجب القيام به، وتتمثل الوظيفة الأساسية لأي إشارة مرور في إعطاء حق الأولوية لحركة المرور المتعارضة عند التقاطع، من خلال السماح لعدة مركبات بمشاركة نفس التقاطع عن طريق فصل الوقت، و المرور من خلال التناوب.

- إشارات المرور الأساسية

تساعد علامات الإنعطاف في مساعدة السائقين على معرفة أنه لا يجب الاستمرار في ذات المسار بل يجب الإنعطاف لأنه يتوافر تحويلة متاحة، ويجب على هذه المركبات أن تتبع هذه الإشارات الالتفافية التي تظهر من خلال السهم الموجود على اللافتة.

- إشارات منحدر السلامة

تظهر إشارات منحدر السلامة أنه يتواجد منحدر أمان على جانب الطريق ومقدار هذه المسافة، وتساعد هذه الإشارات في مساعدة المركبات الخارجة عن السيطرة على المنحدرات الحادة بالتوقف بأمان، ولا يجب اتباع هذا المسار إلا في حالات الطوارئ، وفي حال لم يتواجد منحدر للسلامة سيتوافر سرير صاعق وهو المنحدر المليء بالحصى والذي يساعد في تقليل سرعة السيارات الخارجة عن السيطرة.

- إشارات التحذير

تساعد إشارات التحذير بإخبار السائقين أنه من الممكن أن تحدث مخاطر في الأمام، ففي العادة تكون هذه الإشارة سوداء على خلفية صفراء، ويتم استخدام الصور والرسوم والرموز لتنبيه الخطر.

- إشارات التنظيم

تساعد إشارات التنظيم بإظهار القوانين التي يجب إطاعتها، ويعتبر معظم الإشارات التنظيمية عبارة عن مستطيل وعادةً ما تكون سوداء على خلفية بيضاء، وفي بعض الأحيان تتواجد باللون الأحمر.