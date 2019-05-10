إحباط تهريب 19 مليون قرص منشطات ومكملات غذائية وأدوية مجهولة المصدر

كتب محمود عبد الراضى

نجحت أجهزة الأمن في إحباط محاولة تهريب قرابة 19 مليون قرص منشطات ومكملات غذائية وأدوية مجهولة المصدر إلى داخل البلاد، وذلك إستمراراً لجهود الأجهزة الأمنية لإحكام السيطرة وتشديد الرقابة على كافة الموانئ والمنافذ الجمركية لمكافحة جرائم التهريب.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام ( أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية - مُقيم بالجيزة ) بإستيراد رسالة "حاوية" من إحدى الدول العربية مشمولها (أمتعة شخصية) وبداخلها أصناف مخالفة ومحظور دخولها للبلاد .

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش الحاوية أسفرت أعمالها عن ضبط ( 18 مليون قرص منشطات، و 800 ألف قرص مكملات غذائية، و43 ألف قرص دوائى، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصرح بدخولها للبلاد دون الحصول على موافقات مسبقة من وزارة الصحة .



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