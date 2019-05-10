أمن الإسماعيلية يحبط مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء

الإسماعيلية - السيد فلاح

نجحت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية، فى إحباط مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء، وقعت بين أشخاص لخلافات سابقة بينهم على أولوية البيع بسوق نفيشة دائرة المركز، وتم إلقاء القبض على 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز الإسماعيلية أكدت قيام 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" بإعداد أسلحة نارية وبيضاء لاستخدامها فى التشاجر مع آخرين لخلافات سابقة بينهم على أولوية البيع بسوق نفيشة دائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم، وبحوزتهم "2 طبنجة، وكباس خرطوش، و4 طلقات مختلفة الأعيرة، وسلاح أبيض "سيف"، و2 درع، وجوال بداخله كمية من الزجاجات الفارغة".

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإعداد للتشاجر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.