أكثر من 10 ملايين أمريكى يقدمون عريضة للكونجرس تطالب بعزل ترامب

كتب محمد جمال

وقع أكثر من عشرة ملايين أمريكى، بشكل إجمالى، على عرائض تطلب من الكونجرس، بدء عملية سحب الثقة من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وعزله عن السلطة، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.

وعرض النائبان الديمقراطيان، رشيدة طليب وآل جرين، وممثلو بعض المنظمات ومن بينها "موف اون" و"ويمنز مارش"، أمام مبنى الكونجرس مفتاح "يو اس بي" يتضمن هذه العرائض.

وأمام لوحة كتب عليها "ترامب يجب أن يرحل"، قال جرين " بين أيدينا عشرة ملايين سبب لأن نكون هنا اليوم".

من جهتها، دعت رشيدة طليب، التى تطالب بإقالة ترامب منذ أشهر، إلى " مواجهة هذه الحقبة، هذه الحقبة القاتمة لبلادنا، حان الوقت، من وجهة نظري، للكفاح".

وكانت طليب، العضو فى مجلس النواب منذ يناير، قد قدمت مشروع قرار يدعو اللجنة القضائية إلى التحقيق لمعرفة ما إذا كان الرئيس ترامب ارتكب أفعالا تبرر بدء إجراءات لعزله.

وفى مواجهة الجناح التقدمى للحزب، يتبنى القادة الديمقراطيون موقفا أكثر اعتدالا، مؤكدين أن إجراءات العزل التى لا تتمتع بالشعبية حسب استطلاعات الرأي، يمكن أن تؤدى إلى انقسام فى البلاد التى يبلغ عدد سكانها 325 مليون نسمة، مع اقتراب موعد الانتخابات التى ستجرى فى 2020.

وعلى الرغم من سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب الأمريكي، إلا أن مجلس الشيوخ بالذات هو المكلف بتنفيذ إجراءات العزل، ومن المرجح أن يقف إلى جانب ترامب، لأنه يخضع لسيطرة الجمهوريين.

ويسود التوتر منذ أسابيع، الوضع بين الديمقراطيين والبيت الأبيض الذى يرفض التعاون فى عدد من التحقيقات البرلمانية معتبرا أن طلباتهم غير مبررة ولها دوافع سياسية.

وهذا ما دفع رئيسة مجلس النواب الأمريكي، الديمقراطية نانسى بيلوسي، يوم أمس الخميس إلى القول، إن البلاد تمرّ بـ"أزمة دستورية" بسبب رفض الرئيس ترامب التعاون مع التحقيقات العديدة التى تجريها لجان فى الكونجرس بمجلسيه ولا سيّما بشأن التدخّل الروسى فى الانتخابات الرئاسية.

وكتبت بيلوسى فى تغريدة على تويتر: "إنه لأمر مروّع أن تكون الإدارة عقبة أمام حماية انتخاباتنا وحصول الشعب الأمريكى على الحقيقة".

ولاحقاً، لمّحت بيلوسى إلى أن الكونجرس قد يكون فى صدد إعداد إجراءات أخرى للتعامل مع قضية عرقلة التحقيقات التى يقوم بها.

من جانبه قال آل جرين: "لا يمكننا أن نقول إننا نواجه أزمة دستورية ثم لا نفعل شيئا". وأضاف "علينا العمل للعزل، لنترك مجلس الشيوخ يفعل ما يريد وعلينا أن نفعل ما يجب علينا فعله".