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أسعار السمك اليوم الجمعة 10-5-2019 بسوق العبور

الجمعة، 10 مايو 2019 03:06 م
أسعار السمك اليوم الجمعة 10-5-2019 بسوق العبور سمك
كتب هانى الحوتى
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استقرت أسعار السمك اليوم الجمعة 10-5-2019، طبقا لآخر تحديث لموقع سوق العبور، حيث بلغ سعر السمك البلطى ما بين 35 – 39 جنيه للكيلو، بحسب النوع والحجم.
 
  
وتراوح سعر السمك الفيليه البلطى ما بين 30 - 90 جنيها للكيلو، وقشر البياض ما بين 50-60 جنيها، وبلغ سعر سمك القراميط شيلان من 10 - 20 جنيها، وسعر سمك الثعابين من 40 - 150 جنيها، وبلغ سعر سمك المكرونة الخليجى ما بين 42 - 48 جنيها للكيلو، وسمك المكرونة السويسى ما بين 50 – 64 جنيها للكيلو، وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولا ما بين 19 - 25 جنيها للكيلو.
  
وبلغ سعر السبيط من 90 – 190 جنيها، وسجل سعر الكابوريا من 30 - 150 جنيها، وبلغ سعر البورى 47 - 53 جنيها، ويصل سعر سمك المرجان من 42- 48 جنيها، والبربون 1 من 42 - 48 جنيها.
 

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