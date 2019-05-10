أبرزها تركيب كاميرات للرؤية النهارية.. تعرف على أعمال تطوير وادى الدير بسانت كاترين

كتب على عبد الرحمن

يعتبر مشروع تطوير وادى دير سانت كاترين، أحد أهم المشروعات التى يتم تنفيذها فى محافظة جنوب سيناء، حيث يولى المشروع أهمية بالمنطقة، ويسعى للارتقاء بمدينة سانت كاترين، تراثياً، وفنياً، وتنسيق حضارى، وعمرانى لتكون مدينة مميزة عالمياً.

وينشر اليوم السابع أبرز ما تم إنجازه وما يجرى العمل به فى المشروع كما يلى:

ما تم الانتهاء منه



تنفيذ أعمال تدبيش الطريق بخامات من البيئة المحيطة إعداد غرف الفحص الأمنى وتصميمها بشكل يتلاءم مع طبيعة الموقع الأثرى الانتهاء من أعمال تطوير واجهات البازارات بما لا يخل بالطابع التراثى للمنطقة الانتهاء من عمل سور حول ساحة الانتظار بجوار مستشفى سانت كاترين

أعمال جار العمل بها

