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9 قوافل طبية لصحة القليوبية فى شهر مايو بقرى المحافظة.. تعرف عليها

الأربعاء، 01 مايو 2019 12:00 ص
9 قوافل طبية لصحة القليوبية فى شهر مايو بقرى المحافظة.. تعرف عليها الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
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أكد الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن المديرية انتهت من مخطط القوافل الطبية المجانية لقرى محافظة القليوبية الأكثر احتياجا والتى تبعد عن المستشفيات الرئيسية، بشكل منتظم خلال شهر مايو الجارى، والتى تتضمن تنظيم 9 قوافل طبية تقدم الخدمات العلاجية بالمجان.

وأوضح فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن خريطة القوافل الطبية خلال شهر مايو جاءت كالتالى 1-2 مايو بقرية دندنا بمدينة طوخ و4-5 مايو بقرية الكلاينة بمدينة طوخ، و7-8 مايو بقرية عرب الحسانية بمدينة شبين القناطر، و11-12 مايو بقرية كفر على شرف الدين بمدينة كفر شكر، و14 – 15 مايو كفر شبين بشبين القناطر.

وتابع أن المديرية تستكمل خريطة القوافل، حيث يتم تنظيم قافلة يوم 18-19مايو بقرية جزيرة النجدى بمدينة قليوب، و22 – 23 مايو بقرية الدير بطوخ، و25-26 مايو بقرية قرنفيل بمدينة القناطر الخيرية، و28-29 مايو بقرية كفر الشيخة سالمة بمدينة شبين القناطر.

وأضاف أن الهدف من القوافل هو تقديم خدمة طبية وعلاجية مميزة للأهالى غير القادرين على تحمل نفقات العلاج، وتستمر القوافل لمدة يومين بتوقيع الكشف المجانى، وتقديم العلاج بالمجان للمواطنين.


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