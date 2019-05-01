5.7 مليار جنيه قيمة توزيعات الأرباح النقدية لشركات البورصة خلال شهر إبريل

كتب هانى الحوتى

بلغ إجمالى قيمة توزيعات الأرباح النقدية للشركات المدرجة بالبورصة المصرية، 5.740 مليار جنيه خلال شهر إبريل الماضى مقابل 5.990 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى، بحسب التقرير الشهرى للبورصة.

ووزعت شركات البورصة أرباحا نقدية بقيمة 2.579 مليار جنيه خلال شهر مارس، 616 مليون جنيه خلال شهر يناير، 639 مليون جنيه خلال شهر ديسمبر، 1.346 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر، 7.231 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر، 150 مليون جنيه خلال شهر سبتمبر، 97 مليون جنيه خلال أغسطس، 2.309 مليار جنيه خلال يوليو.

ووزعت شركات البورصة بقيمة 5.218 مليار جنيه خلال شهر يونيو، و 4.394 مليار جنيه خلال شهر مايو، 5.990 مليار جنيه خلال شهر إبريل، 2.063 مليار جنيه خلال شهر مارس، و103 مليون جنيه خلال شهر يناير لعام 2018.

وتعرف توزيعات الأرباح النقدية بأنها مقدار ما تدفعه الشركات فى توزيعات أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لسعر سهمها.