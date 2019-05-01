وكيل صحة دمياط: فرق متنقلة لفحص المواطنين بالحدائق والشواطئ

دمياط معتز الشربينى

قال الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن مديرية الصحة والسكان بدمياط أعدت خطة لنشر فرق طبية للكشف على المواطنين لفحص فيروس سي والكشف عن الأمراض الغير سارية، وذلك في مدينة رأس البر ومدينة دمياط الجديدة مع حلول الموسم الصيفى، وذلك ضمن مبادرة 100مليون صحة التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حياة كريمة) وتحت رعاية الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحه والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

وأضاف خالدعبد الغنى فى تصريح لـ " اليوم السابع" ، ان المديرية تنظم قافلة طبية شاملة مجانيه بعزب العرب بتفتيش السرو مركز فارسكور، وذلك ضمن خطة المديرية لخدمة المناطق الأكثر إحتياجا.