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الأربعاء، 01 مايو 2019 11:24 م
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ضمن مبادرة 100 مليون صحة..

وكيل صحة دمياط: فرق متنقلة لفحص المواطنين بالحدائق والشواطئ

الأربعاء، 01 مايو 2019 09:54 م
وكيل صحة دمياط: فرق متنقلة لفحص المواطنين بالحدائق والشواطئ 100 مليون صحة
دمياط معتز الشربينى
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قال الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن مديرية الصحة والسكان بدمياط أعدت خطة لنشر فرق طبية للكشف على المواطنين لفحص فيروس سي والكشف عن الأمراض الغير سارية، وذلك في مدينة رأس البر ومدينة دمياط الجديدة مع حلول الموسم الصيفى، وذلك ضمن مبادرة 100مليون صحة التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حياة كريمة) وتحت رعاية الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحه والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.
 
وأضاف خالدعبد الغنى فى تصريح لـ " اليوم السابع" ، ان المديرية تنظم قافلة طبية شاملة  مجانيه بعزب العرب بتفتيش السرو مركز فارسكور، وذلك ضمن خطة المديرية لخدمة المناطق الأكثر إحتياجا. 

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