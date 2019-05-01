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وزير الرى يتفقد حدائق القناطر الخيرية لمتابعة تطويرها

الأربعاء، 01 مايو 2019 01:28 م
وزير الرى يتفقد حدائق القناطر الخيرية لمتابعة تطويرها وزير الرى فى جولة بحدائق القناطر الخيرية
كتبت أسماء نصار
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تفقد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى يرافقه المهندس محمود السعدى، رئيس مصلحة الرى وقيادات الوزارة حدائق القناطر الخيرية لمتابعة أعمال التطوير التى تمت فى حديقة عفله.

وتفقد عبد العاطى، حديقة النيل بمنشأة القناطر، حيث وجه بضرورة الانتهاء من تطوير باقى الحدائق أسوة بما تم فى حديقة عفلة فى أقرب وقت، والاستفادة الكامله من المشتل والصوبة الزراعية وتجهيز شتلات للأشجار والنخيل.

وأكد عبد العاطى بأن حدائق القناطر وخصوصاً حديقة عفلة أصبحت متنفساً حقيقياً للمواطنين وتلاحظ زيادة الزائرين بأعداد كبيرة خلال أعياد الربيع ، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى للانتهاء من كافة أعمال التطوير لتكون حدائق القناطر الخيرية فى أزهى صورة كما عهدناها.


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وزير الرى

مصلحة الرى

حدائق القناطر الخيرية

حديقة عفله

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