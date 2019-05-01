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وزير التموين: طفرة فى منظومة التجارة الداخلية خلال العامين المقبلين

الأربعاء، 01 مايو 2019 01:17 م
وزير التموين: طفرة فى منظومة التجارة الداخلية خلال العامين المقبلين وزير التموين
كتب ـ سمير حسنى
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أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين، أن العامين القادمين سيشهدان طفرة حقيقة فى منظومة التجارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعة ورجال الأعمال.

وقال وزير التموين فى تصريحات للتليفزيون المصرى على هامش افتتاح سلسلة أسواق تجارية بمدينة السادس من أكتوبر، إن الوزارة تعمل على تبنى سياسة لتطوير منظومة التجارة الداخلية، ترتكز على افتتاح مناطق لوجستية فى عدة مناطق على مستوى الجمهورية، فضلا عن انتشار الأسواق المجمعة.

وأضاف المصيلحى، أن الأسواق المجمعة تعمل على تقليل حلقات تداول السلع، الأمر الذى يساهم فى توفير وقت المستهلك وحفظ المنتجات والجودة وتقليل الفاقد، والانتقال من مفهوم بقال التجزئة الذى يعد أغلى مكان يبيع السلع.


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وزير التموين

بقال التجزئة

البقالة

على مصيلحى




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