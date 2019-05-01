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وزير الأوقاف: لقاء شهري مع الأئمة والواعظات وآخر مع العاملين بهيئة الأوقاف

الأربعاء، 01 مايو 2019 10:38 ص
وزير الأوقاف: لقاء شهري مع الأئمة والواعظات وآخر مع العاملين بهيئة الأوقاف وزارة الأوقاف
كتب – إسماعيل رفعت
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قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عقد لقاء شهرى على الأقل مع الأئمة والواعظات وآخر مع العاملين  بالوزارة و بهيئة الأوقاف مع تنوع اللقاءات بحيث تشمل على التوالى جميع الفئات والدرجات، فتارة مع الحاصلين على الدكتوراه وأخرى مع الحاصلين على الماجستير وثالثة مع درجة كبير ورابعة مع الدرجة الأولى، وأخرى مع الشئون القانونية أو المالية أو الهندسية، ويبدأ اللقاء الأول اليوم الأربعاء مع الأئمة الدارسين بالأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب.

قالت وزارة الأوقاف، فى بيان لها: إن اللقاءات تأتى فى سبيل تحقيق أكبر قدر من التواصل المباشر والتعرف عن قرب على واقع العمل والعاملين بالأوقاف من جهة، وتوصيل فلسفة الوزارة الإدارية من جهة أخرى.


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وزاره الاوقاف

العاملين بالأوقاف

الأئمة الدارسين بالأكاديمية




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