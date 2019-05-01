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وزيرة السياحة: المشاركة فى المعارض الدولية أفضل ترويج للسياحة المصرية

الأربعاء، 01 مايو 2019 10:01 م
وزيرة السياحة: المشاركة فى المعارض الدولية أفضل ترويج للسياحة المصرية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة
كتب أحمد عبد الرحمن
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أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، حرصها على حضور مصر فى المناسبات السياحية العالمية، وذلك تعليقاً على مشاركتها فى فعاليات ملتقى سوق السفر العربى، الذى يُعقد حاليًا بدبى.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع خالد أبو بكر ولبنى عسل، أنها تهتم بأن تكون المعارض أقل فى العدد، بحيث يكون لكل معرض ثقل وأن تكون مصر حاضرة بشكل معاصر وحديث، بدعمها بآليات ترويجية بتكنولوجيا متطورة.

 

وأشارت إلى أن افتتاح المتحف المصرى الكبير، هو الحدث الأهم الفترة المقبلة، وله ركن مخصوص فى أجنحة المعارض بالخارج، وفيلم عن المتحف ومقتنيات للملك توت عنخ آمون، بالإضافة إلى أنه فى السوق العربى، تم تخصيص ركن رمضانى اسمه "رمضانك عندنا" يحمل الطابع المصرى، بالإضافة إلى تقديم فرقة مصرية لأغانى رمضان.

 

وشددت وزيرة السياحة، على أن مشاركة مصر بالمعارض الدولية أفضل ترويج للسياحة المصرية، مؤكدة أن ثقافة المصريين يبعد عنها التفكير فى التخصص السياحى، مضيفة أن مصر تملك المطاعم والفنادق، خاصة وأنه قطاع حيوى ويتطور عالمياً وله أهمية من ناحية التوظيف.


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