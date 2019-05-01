ننشر مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى بكفر الشيخ.. صور

استعدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، لعقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى، التى ستبدأ السبت المقبل الموافق 4 مايو الجارى، وتنتهى يوم 30 مايو .

وأعلنت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، انتهاء استعدادات مدارس المحافظة لاستقبال الطلاب يوم السبت المقبل فى أول يوم لعقد امتحانات النقل، للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2018-2019م، والتى ستبدأ يوم 4 مايو، تنفيذاً لقرار الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأكدت وكيل الوزارة، أن الإدارات التعليمية الـ13 والمدارس انتهت لعقد الامتحانات، كما تابعت الكنترولات، مشددة على منع الغش واصطحاب المحمول داخل اللجان، وضرورة توفير الهدوء والراحة للطلاب، موضحة أن طلاب الصفين الثانى والثالث الابتدائى سيؤدون الامتحانات يومى السبت الموافق 4 مايو، فى مادتى اللغة العربية والخط العربى واللغة الإنجليزية، ويوم الأحد 5 مايو بمادتى الرياضيات والتربية الدينية.

ويؤدى تلاميذ الصف الرابع والخامس الابتدائى، يوم الاثنين 6 مايو، الامتحانات فى مادتى اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية، ويوم الثلاثاء7 مايو فى مادتى الرياضيات والعلوم، ويوم الأربعاء 8 مايو مادتى اللغة الأجنبية والدراسات الاجتماعية، ويؤدى تلاميذ الصف السادس الابتدائى الامتحانات يوم الخميس 9 مايو مادتى اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية، ويوم السبت 11 مايو مادتى اللغة الأجنبية وعلوم، والأحد 12 مايو مواد رياضيات ودراسات اجتماعية.

وتبدأ امتحانات الصف الأول الإعدادى والثانى الإعدادى يوم السبت الموافق 4 مايو، بمواد اللغة العربية والخط، والحاسب الآلي، ويوم الأحد 5 مايو، فى مادة الدراسات الاجتماعية للصف الأول، وعلوم للصف الثاني، ويوم الاثنين 6 مايو، مادتى لغة إنجليزية وتربية فنية للصف الأول الإعدادي، ومادتى جبر وإحصاء وتربية فنية للصف الثانى الإعدادى، ويوم الثلاثاء 7 مايو هندسة للصف الأول، ودراسات اجتماعية للصف الثاني، ويوم الأربعاء 8 مايو مادتى العلوم وتربية دينية للصف الاول الإعدادي، ومادتى الهندسة وتربية دينية للصف الثانى الإعدادى ويوم الخميس الموافق 9 مايو جبر وإحصاء للصف الاول ولغة انجليزية للصف الثانى.

فيما تبدأ امتحان الصف الثالث الإعدادى العام والمهنى، فيؤدى طلاب الصف الثالث الإعدادى يوم الأحد الموافق12 مايو، مادتى اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية، ويوم الاثنين 13 مايو، مادتى الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية، ويوم الثلاثاء 14 مايو مادتى العلوم وجبر، ويوم الأربعاء 15 مايو، مادتى هندسة والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ويوم الخميس 16 مايو مادة اللغة الانجليزية.

كما تبدأ امتحان الصف الثانى الثانوى يوم السبت 4 مايو، مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، ويوم الأحد الموافق 5 مايو، مواد الكيمياء وعلم النفس والاجتماع والمواطنة وحقوق الإنسان، ويوم الاثنين6 مايو، مادتى اللغة الاجنبية الأولى ومجالات" صناعى –زراعى –مشروعات"، ويوم الأربعاء الموافق 8 مايو، مادتى الاحياء والجغرافيا، ويوم الخميس 9 مايو مادتى تطبيقات الرياضيات، وفلسفة، ويوم السبت الموافق 11 مايو مادتى التفاضل وحساب المثلثات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويوم الاحد 12 مايو مادتى الجبر واللغة الاجنبية الثانية، ويوم الثلاثاء الموافق14 مايو مادتى الفيزياء والتاريخ.

فيما تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوى يوم الأحد 19 مايو وينتهى يوم 30 مايو، يوم الأحد 19 مايو، مادة اللغة العربية، والاثنين20 مايو، مادة الأحياء، ويوم الثلاثاء 21 مايو، اللغة الاجنبية الثانية، ويوم الأربعاء 22 مايو، مادة الجعرافيا، ويوم الخميس 23 مايو، مادة اللغة الاجنبية الأولى، والأحد26 مايو، مادة الرياضيات، ويوم الاثنين 27 مايو، مادة الفلسفة والمنطق، ويوم الثلاثاء 28 مايو، مادة الفيزياء، ويوم الأربعاء 29 مايو، مادة التاريخ، ويوم الخميس 30 مايو، مادة الكيمياء.