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نشأت الديهى: "قطر كالمرأة متعددة الأزواج.. عشيقيها تركيا وإيران"

الأربعاء، 01 مايو 2019 07:53 م
نشأت الديهى: "قطر كالمرأة متعددة الأزواج.. عشيقيها تركيا وإيران" الإعلامى نشأت الديهى
كتب أحمد عبد الرحمن
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أكد الإعلامى نشأت الديهى، أن إيران انضمت لتركيا بشأن رفض اتجاه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بإعلان الإخوان جماعة إرهابية.

 

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"،اليوم الأربعاء، أن رفض إيران لهذا القرار كشف عن العلاقات السرية المتبادلة التى كانت تربطها بتنظيم الإخوان منذ عام 1978.

 

وأوضح "الديهى"، أن إيران والإخوان بينهم علاقات من أجل التآمر على الدولة المصرية والهجوم على الأزهر الشريف.

 

وأشار "الديهى"، إلى أن وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، يقيم حاليًا فى دولة قطر بعيدًا عن بلاده، قائلًا: "قطر الآن مثل المرأة اللى عاملة تعدد أزواج، لديها عشيقين هم تركيا وإيران".

 

ووجه "الديهى"، رسالة لدولة إيران، قائلًا: "روحوا اتشطروا على تصنيف الحرس الثورى الإيرانى كمنظمة إرهابية، بتدافعوا عن الإخوان!!، إنتوا ماذا قدمتم للقدس وللقضايا الإسلامية الأخرى".

 


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نشات الديهى

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