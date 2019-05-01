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نائب رئيس الرقابة المالية: تلقينا طلبا لتقديم نشاط صانع السوق بالبورصة المصرية

الأربعاء، 01 مايو 2019 02:00 ص
نائب رئيس الرقابة المالية: تلقينا طلبا لتقديم نشاط صانع السوق بالبورصة المصرية البورصة المصرية - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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كشف خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تقدم شركة بطلب للهيئة لتقديم نشاط صانع السوق، مضيفا أنه جار دراسة الطلب واستيفاء مستنداته.

وأصدر رئيس البورصة، يوم 6 يناير الماضى، القرار المنظم لعمل نشاط صانع السوق على الأوراق المالية المقيدة، لتعزيز السيولة والتداول، يأتى ذلك فى إطار حرص مجلس إدارة البورصة على استمرار بذل الجهود لتطوير السوق واستحداث آليات وأدوات مالية لزيادة عمق ورفع كفاءة وتنافسية سوق رأس المال المصرى.

ويتمثل دور "صانع السوق" فى توفير الطلبات والعروض للورقة المالية الذى يقوم بصناعة سوقه، وذلك من خلال توفير الكميات والأسعار بشكل مستمر فى حالتى الشراء أو البيع.

وبالنسبة لنشاط الشورت سيلينج، قال النشار، لـ"اليوم السابع"، ننتظر من تفعيل تلك الآلية زيادة السيولة بالسوق وزيادة حجم التداولات، فالسوق أصبح مؤهلاً بشكل أكثر من السنوات السابقة، لاستقبال تلك الآلية سواء من ناحية العمق أو البنية الأساسية للتعامل عليها، متابعا أعتقد أنه من المبكر جدا الحكم على مدى الإقبال عليها، فى ظل صدور قرار رئيس الهيئة المنظم للنشاط فى أواخر شهر فبراير الماضى، وما أعقبه من النشر بالجريدة الرسمية.

وفى يوم 26 فبراير أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، قرارا تنظيميا رقم 268 لسنة 2019، بقواعد عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع "الشورت سيلينج"، وتفعيل الآلية.

وقالت الرقابة المالية إن البورصة وشركة الإيداع المركزى ستقوم بإعداد وتجهيز النظم الآلية، والمتطلبات الفنية للعمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وإخطار الهيئة قبل تفعيل الآلية.

 


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