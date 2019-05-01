وأشاد صالح - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" - بجهود السفير في تعزيز العلاقات بين البلدين، معبراً عن تقديره لدعم الإدارة الأمريكية للشرعية ولأمن واستقرار اليمن.

كما بحث الجانبان جهود تنفيذ تفاهمات السويد - وفي مقدمتها ما يتعلق بالحديدة - الذي تعثر تنفيذه بسبب مماطلة ميليشيا الحوثي وتعنتهم وإصرارهم على المزيد من افتعال الأزمات.

وخلال اللقاء، منح نائب الرئيس اليمني السفير الأمريكي درعاً رمزياً تقديراً للجهود الكبيرة التي بذلها خلال عمله كسفير للولايات المتحدة ودوره في تمتين علاقات التعاون المتميزة بين اليمن والولايات المتحدة ونشاطه المستمر في دعم الشرعية.