موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

نشر الموقع الالكترونى لـ" اليوم السابع " على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:



فضيحة جديدة للإخوان.. دفاع إيرانى عن الجماعة يكشف شبكة علاقاتها المشبوهة

فى موقف يكشف شبكة العلاقات المشبوهة التى تربط التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية بكافة الدول والأطراف المعادية للعالم العربى، خرج وزير الخارجية الإيرانى جواد ظريف بتصريحات تدافع عن الجماعة الإرهابية بعد أقل من 24 ساعة على إعلان البيت الأبيض اعتزام إدارة دونالد ترامب إدراج الجماعة على قوائم الإرهاب.

وزير القوى العاملة مهنئا عمال مصر بعيدهم: لن تبنى الدولة الحديثة إلا بسواعد عمالها

وجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، التحية والتهنئة لعمال مصر بمناسبة عيد العمال، مؤكدا اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسة ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالدور الذى يبذله عمال مصر فى هذه المرحلة الهامة.

«خريجى الأزهر» تعليقا على فيديو البغدادى: دليل على إفلاس التنظيمات الإرهابية

أكدت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، أن أعداء الأمة الإسلامية لا يزالون يكيدون لها بألوان من المكايد والخطط، رغبة في تدميرها والقضاء عليها، يعاونهم في هذا الهدف عدد من العملاء والخائنين، الذين اتخذوا من دينهم وقضايا أمتهم وسيلة لتحقيق أطماعهم الدنيوية.

إخلاء عقار بالزيتون من السكان لتنقيب مالكه عن الآثار.. صور

أخلت الأجهزة التنفيذية بحى الزيتون شمال القاهرة، العقار رقم 5 بشارع منير المتفرع من شارع سليم الأول، لقيام مالك العقار بالتنقيب عن الآثار وحفر المنور بعمق 11 متر وعرض 2 متر مما أضر بالحالة الانشائية بالعقار.

التعليم تؤكد: التقدم للمدارس اليابانية إلكترونيا مستمر 15 يوما

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، 15 يوما للتقدم على المدارس المصرية اليابانية، بعد أن تم فتح باب التقدم لها اليوم الأربعاء، الموافق 1 مايو.

شاهد فى دقيقة.. ما لا تعرفه عن مد ساعات تشغيل المترو فى رمضان × 10 معلومات

أعدت شركة المترو جداول تشغيل جديدة للعمل بها فى شهر رمضان، تشمل مد ساعات تشغيل قطارات الخطوط الثلاثة طوال شهر رمضان، لتصل ساعات التشغيل اليومى إلى 21 ساعة بدلا من 20 ساعة.

فيديو ..عودة حركة المترو لطبيعتها بعد إصلاح عطل منظومة الإشارات

عادت حركة المترو فى الخط الثانى" شبرا الخيمة المنيب" إلى طبيعتها فى الاتجاهين، بعد ارتباك وتوقف للمترو لأكثر من نصف ساعة بسبب تعطل منظومة الإشارات، كما أعلنت شركة المترو فى وقت سابق.