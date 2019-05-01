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مقتل شخصين وجرح 4 فى إطلاق نار بجامعة بمدينة تشارلوت الأمريكية

الأربعاء، 01 مايو 2019 03:33 ص
مقتل شخصين وجرح 4 فى إطلاق نار بجامعة بمدينة تشارلوت الأمريكية الشرطة الأمريكية
كتب محمد جمال
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قتل شخصان وجرح 4 آخرون، اليوم الأربعاء، جراء إطلاق نار في حرم جامعة "نورث كارولينا" بمدينة تشارلوت الأمريكية.

 

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" أن اثنين من الجرحى يعالجان من إصابات خطيرة.

 

وأضافت أن الشرطة اعتقلت مشتبها به، مشيرة إلى أنه طالب بالجامعة، دون الكشف عن دوافعه، وذكر مكتب إدارة الطوارئ فى الجامعة عبر تويتر أنه تم إغلاق الجامعة.

 

يذكر أن مدرسة ثانوية فى فلوريدا كانت قد شهدت فى 14 فبراير2018، حادثة قتل راح ضحيتها 17 شخصا، عندما دخل شخص بسلاح شبه أوتوماتيكيإلى المدرسة وفتح النار على الموجودين وكان أغلبهم من الطلاب، واعتبرت تلك العملية أسوأ عمليات إطلاق النار المسجلة فى مدارس الولايات المتحدة.

 

وبحسب صحيفة "ميامى ايرالد'' المحلية، اليوم الاثنين، فقد شهدت الولايات المتحدة الأمريكية انتحار تلميذ ثان فى ظرف أسبوع، من الناجين من مجزرة باركلاند، بعد أقل من أسبوع على انتحار تلميذة أخرى ناجية أيضا من المجزرة.


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تشارلوت

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