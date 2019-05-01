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معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" يواصل استقباله للمواطنين لليوم الثامن

الأربعاء، 01 مايو 2019 05:06 ص
معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" يواصل استقباله للمواطنين لليوم الثامن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
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يستقبل معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان المواطنين لليوم الثامن  على التوالى، بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، حيث يتم طرح السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات الشهر الكريم للمواطنين بأسعار مخفضة.

ويستقبل المعرض الجمهور على مدى 11 ساعة يوميًا من العاشرة صباحًا حتى التاسعة مساء، حيث تشارك فى المعرض وزارة التموين والشركات التابعة لها والمجمعات الاستهلاكية، إضافة إلى كبرى شركات القطاع الخاص وموردى السلع والمواد الغذائية، كما تم تخصيص جناح لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة للمواطنين.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد ارتفاع عدد معارض وشوادر سوبر ماركت أهلا رمضان بالمحافظات المختلفة هذا العام مقارنة بالعام الماضى، لافتًا إلى أن عدد فروع المعارض والشوادر سواء الثابتة أو المتحركة من خلال السيارات المتنقلة فى كافة المحافظات يتجاوز 1400 فرع بجانب مشاركة كافة السلاسل التجارية الكبرى من خلال تخصيص جناح كفرع بالمعرض وبنفس مبادرات تخفيضات الأسعار.

 


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