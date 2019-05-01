video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 01 مايو 2019 01:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

معارض قطرى: أبناء الدوحة يرون حمد وأبناءه خوارج عن العروبة وعملاء للصهاينة

الأربعاء، 01 مايو 2019 01:23 ص
معارض قطرى: أبناء الدوحة يرون حمد وأبناءه خوارج عن العروبة وعملاء للصهاينة جابر الكحلة المرى أحد أبناء قبيلة الغفران القطرية
كتب أحمد عبد الرحمن
إضافة تعليق

قال المعارض القطرى البارز، جابر الكحلة المرى، أحد أبناء قبيلة الغفران القطرية، إن القبيلة تمثل 25% من أبناء قطر، وفي التسعينيات اتهم أبناء القبيلة برفقة 18 عائلة أخرى بمحاولة إعادة الحاكم الشرعي خليفة بن حمد إلى الحكم، والانقلاب على الأمير السابق لقطر حمد بن خليفة.

 

وأضاف، في حوار لبرنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن الأمير السابق حمد أسقط الجنسية عن أبناء القبيلة، وهجر أكثر من 6 آلاف أسرة من أبناء القبيلة، تنكيلًا بهم لوقوفهم ضده أثناء انقلابه على أبيه، مردفاً: "حمد بن خليفة قطع المياه والكهرباء عن أبناء القبيلة، وقام بتهجيرنا في 1996 و2004، والأمير السابق روج بأننا من مزدوجي الجنسية لذلك تم طردنا من الدوحة".

 

وأكد أحد أبناء قبيلة الغفران القطرية، أن "حمد بن خليفة مكروه من الشعب القطري، وقطر تروج عالميًا أن معارضي النظام مزدوجي الجنسية".

 

وذكر جابر الكحله المرى، أن أكبر قبيلتين في قطر هما المرة وبني هاجر، وتم إسقاط الجنسية عن الكثير من أبنائهم، مشيرًا إلى أن 6 آلاف فرد من قبيلة الغفران تم تشريدهم خارج الدوحة.

 

وأضاف أن "حمد بن خليفة أراد تغيير التركيبة السكانية لقطر، وبمنح الجنسية للكوريين والصينيين والهنود، والأفارقة وقام بتهجير أبناء قطر الأصليين"، مردفاً: "الكثير من أبناء آل الثاني، الأسرة الحاكمة، قام نظام الحمدين بالتنكيل بهم، وطردهم، مما جعلهم يهربون لأوروبا، والإمارات والسعودية".

 

وأوضح أن "نظام الحمدين يريد إحلال التركيبة القطرية بجنسيات أخرى، وأصبح أهل الحل والعقد في أسرة حمد بن خليفة فقط، وتم تهميش كل أبناء أسرة آل الثاني"، مضيفاً أن "مستشار تميم بن حمد، أمير قطر، عزمي بشارة يتجاهل عضويته في الكنيست الإسرائيلي ويتحدث عن العروبة".

 

وأضاف أن "عزمي مفكر إسرائيلي، ولا ينتمي للعروبة، والمواطن القطري يحب وطنه، ولكن الحكومة تستغله لتغذيته بالشائعات"، وتابع أن "نظام الحمدين يستهدف الإضرار بكل الدول العربية عدا إسرائيل، وإعلاميو نظام الحمدين مرتزقة، ويخلقون مبررات لأفعاله".

 

ولفت قال المعارض القطرى البارز، إلى أن 70 % من تكوين الجيش القطري "أجانب"، مشيرًا إلى أن "الأجانب يغزون الجيش والشرطة والقضاء، وأبناء قطر مستبعدون من كل الأماكن القيادية في الدولة".

 

وأضاف أن "الحرس الشخصي لتميم بن حمد من تركيا، ولا يوجد خطر من دول الخليج حتى تقيم الدوحة قاعدة تركية على أرضها"، وتابع: "الشعب القطري مستبعد تمامًا من إدارة شؤون دولته، وعصابة تميم تعمل تحت أجندة الكيان الصهيوني، ولا يهمهم مصلحة وطنهم أو العروبة أو الدين"، متسائلًا: "الخليج هو البعد الاستراتيجي للدوحة.. فلماذا يعاديه نظام الحمدين؟".

 

وأشار إلى أن "خطة انقلاب حمد بن خليفة على والده في 1996 قامت على إنشاء قناة الجزيرة، ولجنة وطنية لحقوق الإنسان للتستر على جرائم النظام ضد أبناء الشعب، وتطبيق الأجندة الصهيونية"، موضحاً أن "حمد بن خليفة مكروه من الشعب القطري، ومنذ 1996 لم استطع زيارة والدتي في قطر، بسبب طردي للخارج".

 

وتابع: "نجحنا بجهود حقوقية في إعادة نصف المهجرين إلى الدولة، حمد بن خليفة لم يرحم أحد أثناء انقلابه على والده، حتى شقيقه عبد العزيز بن خليفة آل ثاني، وابنه الأكبر"، مشيرًا إلى أن من يحكم قطر حاليًا، هما حمد بن خليفة، وبن جاسم، وأن تميم بن حمد حاكم صوري.

 

وقال أحد أبناء قبيلة الغفران القطرية، إن "النظام القطري لديه كراهية كبيرة للدول العربية على رأسهم مصر والإمارات والسعودية"، مضيفاً أن "أبناء قطر يرون حمد وأبناءه خوارج عن العروبة والدين، وعملاء للصهاينة".

 

وتابع أن "تميم بن حمد عاجز عن إدارة منزله الخاص، فما بالنا بإدارة الدولة، ويوسف القرضاوي عندما جاء إلى قطر، من أجل مخطط ضد مصر، والهدف من استضافة الإخوان في الدوحة هو الإضرار بمصر"، مشيرًا إلى أن "حمد بن خليفة كان يخطط لتدمير الجيش المصري".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. "إخوانى منشق": قطر ترسل لأسرة «مرسى» 100 ألف جنيه شهريا

شاهد.. "مباشر قطر" تكشف تفاصيل تصفية فلسطينى بتركيا على يد رجال أردوغان

شاهد.."مباشر قطر":أردوغان أصدر أمر قتل المواطن الفلسطينى فى سجن سيليفيرى

سفير البحرين يشهد حفل توقيع كتاب "الزبارة" الذى يكشف فضائح قطر بالمنطقة

تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 5 قطاعات

سياسى تونسى: قطر تمول شبكة إعلامية لحركة النهضة للهجوم على الرباعى العربى

معارض قطرى

قطر

راى عام

عمرو عبد الحميد




لا تفوتك
#عيد_العمال.. مغردون يحتفلون بالأيدى الشقيانة على السوشيال ميديا

#عيد_العمال.. مغردون يحتفلون بالأيدى الشقيانة على السوشيال ميديا

الصحة: إحلال وتجديد ماكينات الغسيل الكلوى بــ400 مستشفى بالجمهورية

الصحة: إحلال وتجديد ماكينات الغسيل الكلوى بــ400 مستشفى بالجمهورية

كيف تحول الزمالك إلى قلعة رياضية فى السنوات الست الأخيرة؟ .. إعادة بناء النادى على مساحة 50 فدانا .. استثمار بالملايين فى بيع اللاعبين للدوريات العربية .. وفائض مالي يتجاوز 200 مليون جنيه بالميزانية الأخيرة

كيف تحول الزمالك إلى قلعة رياضية فى السنوات الست الأخيرة؟ .. إعادة بناء النادى على مساحة 50 فدانا .. استثمار بالملايين فى بيع اللاعبين للدوريات العربية .. وفائض مالي يتجاوز 200 مليون جنيه بالميزانية الأخيرة

الانتهاء من 50% تقريبا من مرحلة الخوازيق فى مثلث ماسبيرو.. إنشاء 4 أبراج متصلة بطول 4 طوابق بارتفاعات تصل لـ26 دورا تضم جراجات ومولات.. العمل متواصل ليل نهار والشركات تنتهى من إنشاء محطات الخرسانة.. صور

الانتهاء من 50% تقريبا من مرحلة الخوازيق فى مثلث ماسبيرو.. إنشاء 4 أبراج متصلة بطول 4 طوابق بارتفاعات تصل لـ26 دورا تضم جراجات ومولات.. العمل متواصل ليل نهار والشركات تنتهى من إنشاء محطات الخرسانة.. صور

توتنهام ضد أياكس في مواجهة متكافئة بدوري أبطال أوروبا

توتنهام ضد أياكس في مواجهة متكافئة بدوري أبطال أوروبا

لو إجازتك بعد شم النسيم هتطول شوية.. 5 نصائح للاستمتاع بها

لو إجازتك بعد شم النسيم هتطول شوية.. 5 نصائح للاستمتاع بها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة