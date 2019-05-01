مصرع 3أشخاص وإصابة 2 أخرين فى حادث انقلاب سيارة نقل بصحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 أخرين بكسور وكدمات متفرقة بالجسم فى حادث إنقلاب سيارة نقل بالقرب من مركز وادى النطرون بالبحيرة.

كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطاراً بالحادث من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين وقوع حادث إنقلاب سيارة نقل بطريق الضبعة - وادى النطرون.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 أخرين وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى وادى النطرون والمصابين لذات المستشفى

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.