مصرع عاطل إثر إصابته باختناق بسبب اندلاع حريق بشقة فى القناطر الخيرية

القليوبية ــ نيفين طه

لقى عاطل مصرعه إثر إصابته باختناق لنشوب حريق فى شقة يسكنها بالقناطر الخيرية، وتم نقل الجثة للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغا للمقدم مروان الحسينى رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، من عمليات النجدة بنشوب حريق وتصاعد أدخنة بشقة بدائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، يرافقهم قوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده .

بالفحص، تبين نشوب حريق وتصاعد أدخنة بشقة بالطابق الرابع، داخل عقار من 5 طوابق، ملك "ص. س. ع" 50 عاما صاحب محل أسماك ومقيم ذات العنوان، مؤجرة للمدعو "ا. م. خ" 46 عاما فنى أدوات كهربائية، ومقيم ذات العنوان، ونتج عن ذلك احتراق غرفة النوم بالكامل، وعثر على جثة "خ.ع.ا" 20 عاما، بدون عمل، ومقيم ذات العنوان، نجل زوجة مستأجر الشقة، إثر إصابته بحالة اختناق نتيجة لتصاعد الأدخنة، وتلاحظ وجود سلسلة حديدية، أحد طرفيها بسقف غرفة النوم والطرف الآخر باليد اليسرى للمتوفى، وتم نقل الجثة لمستشفى القناطر الخيرية المركزى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة .

بمناقشة مستأجر الشقة، أفاد بقيامه بتقييد المتوفى بسلسلة حديدية داخل غرفة النوم، وذلك لتعاطيه المواد المخدرة، وسابقة سرقة محتويات الشقة، وبمناقشة والدة المتوفى زوجة المستأجر، "م. ا.م" 41 عاما ربة منزل، ومقيمة ذات العنوان، قررت ذات المضمون، وعللت سبب نشوب الحريق بقيام المتوفى بإشعال النيران بالغرفة لاستغاثته بأحد الجيران لفك قيده، عقب قيامها وزوجها بالنزول لقضاء بعض المتطلبات .

تم التحفظ على مكان الحريق، وإخطار قسم الأدلة الجنائية لاتخاذ شئونه.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4990 إدارى مركز القناطر الخيرية لسنة 2019، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .