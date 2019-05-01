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مصرع طالبة بعد تناولها "خيار مسمم" أعدته أسرتها للقضاء على الفئران بالفيوم

الأربعاء، 01 مايو 2019 02:58 م
مصرع طالبة بعد تناولها "خيار مسمم" أعدته أسرتها للقضاء على الفئران بالفيوم جثه-ارشيفية
الفيوم – رباب الجالى
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تناولت طالبة، من قرية زيد بمركز أبشواى، بمحافظة الفيوم، ثمرة خيار عليها مسحوق قرص مكافحة تسوس القمح، وضعها أهلها بالمنزل لمواجهة الفئران، ما أدى لمصرعها.

كان اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبشواى، بورود بلاغ من مدير مستشفى أبشواى المركزى، بوصول "د.أ.ع" (16 سنة-طالبة)، من قرية زيد التابعة لمركز أبشواى جثة هامدة، ادعاء تناول مادة سامة.

وأفادت تحريات المباحث الأولية، بأن الطالبة تناولت ثمرة خيار عليها مسحوق لقرص مكافحة تسوس القمح، كانت أسرتها وضعتها فى المنزل لمكافحة الفئران، وأنه بتوقيع الكشف الطبى على جثة المتوفية بواسطة مفتش الصحة، ذكر أن سبب الوفاة هو توقف عضلة القلب وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية فى وفاتها وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.


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