مصرع زوجين وإصابة طفلاهما فى تصادم سيارتين على طريق بنى سويف الصحراوى

بنى سويف أيمن لطفى

لقى زوجان مصرعهما وأصيب طفلاهما، مساء اليوم، آثر تصادم سيارتين على الطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف .

تلقى مدير أمن بنى سويف اللواء أشرف عز العرب، عدة اخطارات من نائبه اللواء عاطف سلامة تفيد تصادم سيارتين بحرى نفق سنور على الطريق الصحراوى الشرقى ونتج عن الحادث مصرع عاطف قايد عبد الفتاح 43 سنة، محام، ملوي المنيا، وزوجته رقيه محمد عبد المجيد 40 سنة، واصابة كل من فهد عاطف قايد 14 سنة جروح وكدمات متفرقة، وزياد عاطف قايد 17 سنة جروح وكدمات متفرقة، وشاركت أربع سيارات إسعاف فى نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى "العام سابقا".

كما أصيب 4 أشخاص فى حوادث أخرى متفرقة أمام قرية بنى مؤمنة بمركز سمسطا جنوبى غرب المحافظة، وبشارع حاتم رشدى بمدينة بنى سويف العاصمة، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى سمسطا المركزى وبنى سويف التخصصى لتلقى العلاج اللازم وهم محمد بركه نمر ، 25سنة ، اشتباه كسر بالساق الأيمن - عبد النبى سليم سليمان 40 سنة، نزيف بالأنف وسحجات، يقيمان مركز الواسطى شمال المحافظة، و عامر عويس عطوه 55سنة ، مدرس، إشتباه كسر بالساق اليسرى - طارق سيد محمد 44 سنة، اشتباه كسر بالركبة اليسرى، يقيمان حى الغمراوى بمدينة بنى سويف .