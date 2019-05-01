مستشفى الأقصر العام ينجح فى إزالة ورم من عنق رحم سيدة يزن 1600 جرام

الأقصر – أحمد مرعى

تمكن فريق أطباء النساء والتوليد بمستشفى الأقصر العام بمحافظة الأقصر، من إستئصال ورم داخل عنق الرحم لسيدة تبلغ من العمر 44 سنة، حيث تم إستئصال الرحم بالكامل وبه الورم، حيث ضم الفريق الطبى كل من الدكتور محمد عز الدين والدكتور محمود عز الدين أخصائيين النساء والتوليد، والدكتور محمود الصادق إستشارى التخدير.

البداية كانت بإستقبال مستشفى الأقصر العام، لسيدة تبلغ من العمر 44 سنة، وتعانى من إرتجاع على الكلى لضغط الورد على الحالب والبطن، وبإجراء الفحوصات، تقرر إجراء عملية إستئصال للورم بالكامل والذى تبين أن وزنه 1600 جرام بطول 15 سم وعرض 13 سم، وإنتهت العملية بصورة جيدة وحالة السيدة مستقرة تماماً.