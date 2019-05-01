مسئول عسكرى ليبى: سلاح الجو يدمر مخازن أسلحة وذخائر للمليشيات فى طرابلس

كتب : أحمد جمعة

قال مدير المركز الإعلامى لغرفة عمليات الكرامة فى طرابلس، العميد خالد المحجوب، إنه لا وجود لحاضنة شعبية للمليشيات والجماعات الارهابية فى طرابلس أو مدن غرب ليبيا.

وأشار العميد خالد المحجوب فى مؤتمر صحفى، اليوم الأربعاء، إلى أن الجيش الليبى لا يستهدف المدن بل من يزعزع الأمن والاستقرار فى البلاد، مؤكدا أن المجموعات المسلحة للجيش الليبى غرب البلاد "أفعى برأسين" تتخذ من مدن الزاوية ومصراتة أماكن لإدارة عملياتها.

وأطلق الجيش الوطنى الليبى عملية عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة المليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة التى تتركز بشكل كبير داخل أحياء العاصمة، وحققت القوات تقدم ملحوظ فى محاور القتال الثمانية التى تتقدم فيها قوات الجيش الليبى.

وأكد أن القوات المسلحة الليبية هى من حددت محاور القتال بعد محاولات لتجنب القتال فى العاصمة طرابلس، وكذلك أنواع الأسلحة المستخدمة فى كل قاطع من القواطع الموجودة فى محيط العاصمة وراعت فيها وضع المنطقة وكميات السكان بها.

وكشف العميد خالد المحجوب عن تدمير القوات الجوية الليبية لمخازن الذخائر والأسلحة بدقة عالية وتجنب استهداف المدنيين، مؤكدا أن الخطة الموضوعة للمعارك فى طرابلس ومحيطها تنفذ بدقة عالية.