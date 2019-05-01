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مدينة إدفو أسوان تشن حملات رش بالقرى لمواجهة انتشار البعوض

الأربعاء، 01 مايو 2019 10:13 م
مدينة إدفو أسوان تشن حملات رش بالقرى لمواجهة انتشار البعوض جانب من الحملة
أسوان ندى سليم
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شنت  الوحدة المحلية بمدينة إدفو بمحافظة أسوان، اليوم الأربعاء، حملات رش بقري المركز، لمواجهة انتشار ظاهرة البعوض.

وذلك بعد ورود العديد من الشكاوي من انتشاره في الأيام الماضية وخاصة مع ارتفاع درجات الحرار.

و بدأت اعمال مكافحة البعوض ورش المبيدات من قري الحجز بحري وقبلي والطوناب والكلح شرق وجاري استمرار أعمال الرش بنطاق المدينة.

وكان اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، شدد على احكام الرقابة على المنافذ الحدودية سواء كانت برية أو نهرية أو جوية ، بجانب الإستمرار فى رش وتطهير البرك والمستنقعات والمصارف المائية بالمبيدات اللازمة لمكافحة إنتشار الحشرات الضارة  من خلال تكثيف مرور سيارات الرش على المناطق التى تشهد إنتشار لهذه الحشرات.

 


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