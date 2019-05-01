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محكمة بريطانية تصدر حكما بسجن مؤسس موقع ويكيليكس 50 أسبوعا

الأربعاء، 01 مايو 2019 01:04 م
محكمة بريطانية تصدر حكما بسجن مؤسس موقع ويكيليكس 50 أسبوعا جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس
لندن (رويترز)
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أصدرت محكمة فى لندن، اليوم الأربعاء، حكما بسجن جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس 50 أسبوعا، بعد إدانته بعدم المثول أمام المحكمة عقب الإفراج عنه بكفالة عام 2012.

وبعد الإفراج عنه بكفالة دخل أسانج سفارة الإكوادور ليتحصن داخلها سبع سنوات، واقتادته الشرطة البريطانية من داخل السفارة الشهر الماضى وتتهمه الولايات المتحدة بالمسؤولية عن واحدة من أكبر عمليات تسريب المعلومات السرية.

وذكرت القاضية ديبورا تايلور أن أسانج، استغل الإفراج عنه بكفالة لانتهاك القانون والتعبير عن ازدرائه للعدالة البريطانية.

 

 


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