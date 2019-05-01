محافظ بنى سويف: 87% نسبة تنفيذ خطة رصف وتطوير 64 طريقا وشارعا

بنى سويف : هانى فتحى

قال المستشار هانى عبد الجابر، محافظ بنى سويف، إن نسبة تنفيذ خطة الرصف للعام المالى الحالى بلغت 87% حتى الآن، حيث تتضمن الخطة رصف وتطوير 64 طريقا وشارعا بمدن ومراكز المحافظة السبعة، والتى شملت "توسعة - وإعادة واستكمال رصف" 34 طريقا رئيسيا وداخليا ومحورا، تربط القرى ببعضها، والمدن بالقرى، وكذلك 30 شارعا داخليا، وتأهيلها بمستوى عال يسمح باستيعاب حجم السيارات المارة عليها، وتسيير حركة المرور.

وأضاف المحافظ، تبلغ أطوال الطرق الداخلية "المحلية" والتى يتم تنفيذها بمراكز المحافظة حوالى 50 كيلو مترا، والشوارع حوالى 14 كم على مستوى المراكزالسبع، علاوة على أعمال التطوير الجارى تنفيذها بمدينة بنى سويف العاصمة وأهمها ميدانى المحطة والزراعيين والحمرايا وشارع زكريا، وبعض الميادين الصغيرة التى تم خلقها لتسهيل الحركة المرورية مثل: حلمى الملط مع طريق السادات، بجانب مايتم تنفيذه حاليا من تطوير منطقة وطريق كورنيش النيل.

جاء ذلك خلال مناقشته للموقف التنفيذى مع ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل الذى استعرض تفاصيل مشروعات الرصف والتطوير التى يتم تنفيذها، وهى عبارة عن أعمال توسعة وإعادة واستكمال رصف، وفى مجال إصلاح الشوارع والطرق ورفع كفاءة الشوارع والمدينة العاصمة تم ترميم الحفر والقواطيع بـ50 شارعا بالمدينة.

وناقش المحافظ ما تم تنفيذه من خطة المحافظة التى تستهدف القضاء على المطبات المخالفة "غير مطابقة للمواصفات" والعشوائية، واستبدالها بمطبات حديثة لتحقيق السيولة المرورية وإبراز الصورة الحضارية للطرق والشوارع، حيث كشف مدير الطرق والنقل أنه تم استبدال المطبات الحيوية بمطبات عين القط (حديثة) بواقع 27 مطبا وجارى استكمال باقى الخطة لتركيب 4000 قطعة (عين قط) بالمطبات الحيوية وتم استحداث مطبات حديثة سهلة التركيب والفك ومطابقة للمواصفات الحديثة.

وفى مجال خلق محاور مرورية جديدة يجرى التعاون مع المرور لتنفيذ خطة لتحقيق السيولة المرورية خاصة فى الأماكن والمناطق الساخنة (أمام المصالح والمنشآت الحيوية والتجارية) من خلال تغيير اتجاهات بعض الشوارع وفتح بعض الحارات المغلقة، وخلق محاور مرورية.