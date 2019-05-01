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محافظ القاهرة يشرف على حملة لإعادة الانضباط بمنطقة الموسكى

الأربعاء، 01 مايو 2019 04:15 م
محافظ القاهرة يشرف على حملة لإعادة الانضباط بمنطقة الموسكى محافظ القاهرة يشرف على حملة بالموسكى
كتب سيد الخلفاوى
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أشرف اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على الحملة الأمنية المكثفة لإعادة الانضباط بشارعى الموسكى وبين الصورين، والتى تمت بالتنسيق بين مديرية أمن القاهرة وأجهزة أحياء الموسكى ووسط القاهرة وشرطة المرافق.
 
 
وتم خلال الحملة إخلاء الشارع تماما من الباعة الجائلين وتنظيمهم أعلى الرصيف لتيسير حركة المرور، والتى تشهد كثافة مرورية عالية نظرا لإقبال مواطنى القاهرة والمحافظات الآخرى على المنطقة لشراء مستلزماتهم لاستقبال شهر رمضان الكريم.
 
وأكد اللواء خالد عبدالعال على ضرورة التواجد الأمنى على مدار اليوم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والتعامل بكل حزم وعدم السماح قطعيا بعودة الباعة لهذا الطريق، كما طالب المحافظ بسرعة الانتهاء من رفع انقاض أحد العقارات بشارع الأزهر وإخلاء الرصيف للمشاة.
 
رافق المحافظ فى جولته اللواء إبراهيم عبدالهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء إسماعيل حسين نائب مدير أمن القاهرة لقطاع غرب، واللواء جمال إبراهيم مساعد مدير مرور القاهرة، واللواء هشام أبو النصر مدير إدارة شرطة المرافق، ورؤساء أحياء الموسكى ووسط القاهرة.
 
محافظ القاهرة يشرف على حملة بالموسكى (2)
محافظ القاهرة يشرف على حملة بالموسكى 

محافظ القاهرة يشرف على حملة بالموسكى (3)
محافظ القاهرة يشرف على حملة بالموسكى 

محافظ القاهرة يشرف على حملة بالموسكى (4)
محافظ القاهرة يشرف على حملة بالموسكى 

محافظ القاهرة يشرف على حملة بالموسكى (5)
محافظ القاهرة يشرف على حملة بالموسكى 

محافظ القاهرة يشرف على حملة بالموسكى (1)
محافظ القاهرة يشرف على حملة بالموسكى 

 


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