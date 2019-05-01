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محافظ السويس يتفقد أعمال التطوير بمنطقة الكورنيش.. ويوجه بسرعة الانتهاء

الأربعاء، 01 مايو 2019 05:20 م
محافظ السويس يتفقد أعمال التطوير بمنطقة الكورنيش.. ويوجه بسرعة الانتهاء محافظ السويس يتفقد أعمال التطوير بمنطقة كورنيش
السويس – السيد فلاح
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تفقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اليوم، يرافقه الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة، وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد كورنيش السويس الجديد، للوقوف على الأعمال التى تتم لتطويره، وإنشاء ممشى جديد لشعب السويس، استعدادًا لاستضافة السويس المجموعة الخامسة من النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والمقرر لها خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل.
 
وأكد محافظ السويس، على أهمية سرعة الانتهاء من هذه الأعمال، ليصبح هذا نقطة مضيئة جديدة بالسويس، ويصبح متنفسا جديدًا لشعب السويس.
 
رافق محافظ السويس فى الجولة، الجهات المعنية بأعمال التطوير، ورئيس الشعبة الهندسية بالجيش الثالث الميدانى، ورئيس حي السويس، والشركات المنفذة لأعمال التطوير.
 
محافظ السويس يتفقد أعمال التطوير بمنطقة كورنيش استعدادًا لأمم أفريقيا (1)
محافظ السويس يتفقد أعمال التطوير بمنطقة كورنيش استعدادًا لأمم أفريقيا (1)

محافظ السويس يتفقد أعمال التطوير بمنطقة كورنيش استعدادًا لأمم أفريقيا (2)
محافظ السويس يتفقد أعمال التطوير بمنطقة كورنيش استعدادًا لأمم أفريقيا (2)

محافظ السويس يتفقد أعمال التطوير بمنطقة كورنيش استعدادًا لأمم أفريقيا (3)
محافظ السويس يتفقد أعمال التطوير بمنطقة كورنيش استعدادًا لأمم أفريقيا (3)

محافظ السويس يتفقد أعمال التطوير بمنطقة كورنيش استعدادًا لأمم أفريقيا (4)
محافظ السويس يتفقد أعمال التطوير بمنطقة كورنيش استعدادًا لأمم أفريقيا (4)

محافظ السويس يتفقد أعمال التطوير بمنطقة كورنيش استعدادًا لأمم أفريقيا (5)
محافظ السويس يتفقد أعمال التطوير بمنطقة كورنيش استعدادًا لأمم أفريقيا (5)
 

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