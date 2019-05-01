محافظ الدقهلية: تشكيل لجنة لمراجعة تراخيص الأبراج السكنية المخالفة بدكرنس

الدقهلية - شريف الديب

أجرى الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، جولة بمدينة دكرنس مر خلالها علي عدد من الأبراج، وطلب من المسئولين في المدينة مراجعة جميع التراخيص الخاصة بهذه الأبراج، وقرر تشكيل لجنة لحصر المخالفات.

وتجول "شاروبيم" داخل السوق الرئيسي بالمدينة واطمأن علي جودة المعروضات وأسعارها المناسبة، وطالب بالعمل علي تنظيم السوق وتيسير حركة المواطنين بداخله.

كما قام محافظ الدقهلية بزيارة مستشفى دكرنس واكتشف عطل جهاز الطابعة الخاص بجهاز الأشعة الموجود باستقبال المستشفى، وطلب بسرعة إصلاحه وإحالة الموضوع للتحقيق فوراً .



جانب من جولة المحافظ (1)



جانب من جولة المحافظ (2)



جانب من جولة المحافظ (3)