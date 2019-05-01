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محافظ الأقصر يبحث حل مشكلات التراخيص بمنطقة حوض الخمسين

الأربعاء، 01 مايو 2019 01:09 م
محافظ الأقصر يبحث حل مشكلات التراخيص بمنطقة حوض الخمسين المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إجتماع لبحث سرعة حل مشكلات إصدار التراخيص بحوض الخمسين بمدينة الأقصر، بحضور كلا من المهندس عبد المسيح نبيل مدير إدارة التخطيط العمرانى بديوان عام محافظة الأقصر، والدكتور محمد العراقى استشارى التخطيط العمرانى، وعدد من ممثلى ملاك الأراضى بحوض الخمسين، وذلك لبحث معوقات إصدار التراخيص.

وعقب الإجتماع تم الانتقال على الطبيعة لمعاينة ما ورد بالمخطط التفصيلى لحوض الخمسين ومطابقته على الطبيعة مع ملكيات الأهالى، وإعطاء الأهالى الذين حضروا المعاينة مهلة أسبوعين لإعلام باقى الملاك بما تم، وعلى جميع الملاك موافاة إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة بمستندات الملكية المطلوبة لوضع الحلول لكافة الملاك بالحوض وسرعة إصدار التراخيص.


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