محافظ الأقصر يبحث حل مشكلات التراخيص بمنطقة حوض الخمسين

الأقصر – أحمد مرعى

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إجتماع لبحث سرعة حل مشكلات إصدار التراخيص بحوض الخمسين بمدينة الأقصر، بحضور كلا من المهندس عبد المسيح نبيل مدير إدارة التخطيط العمرانى بديوان عام محافظة الأقصر، والدكتور محمد العراقى استشارى التخطيط العمرانى، وعدد من ممثلى ملاك الأراضى بحوض الخمسين، وذلك لبحث معوقات إصدار التراخيص.

وعقب الإجتماع تم الانتقال على الطبيعة لمعاينة ما ورد بالمخطط التفصيلى لحوض الخمسين ومطابقته على الطبيعة مع ملكيات الأهالى، وإعطاء الأهالى الذين حضروا المعاينة مهلة أسبوعين لإعلام باقى الملاك بما تم، وعلى جميع الملاك موافاة إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة بمستندات الملكية المطلوبة لوضع الحلول لكافة الملاك بالحوض وسرعة إصدار التراخيص.